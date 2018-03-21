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Археология

Возвращение в застой. Эфир в 21:05

Актер Милан Марич в фильме "Довлатов" Алексея Германа

Фильм "Довлатов" как зеркало современной эпохи

Фильм Алексея Германа младшего "Довлатов" заставляет по-новому взглянуть на этические дилеммы интеллигенции 70х: конформизм и протест, внешняя и внутренняя эмиграция, смех над "совком" и стыд за него. В эпоху, когда Россия вернулась к авторитарному застою, эти дилеммы снова встают перед мыслящей частью общества.

В эфире кинокритик Юрий Богомолов и литературовед, профессор МГУ Владимир Новиков. Эфир в 21:05

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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