Возвращение в застой. Эфир в 21:05

Фильм Алексея Германа младшего "Довлатов" заставляет по-новому взглянуть на этические дилеммы интеллигенции 70х: конформизм и протест, внешняя и внутренняя эмиграция, смех над "совком" и стыд за него. В эпоху, когда Россия вернулась к авторитарному застою, эти дилеммы снова встают перед мыслящей частью общества.

В эфире кинокритик Юрий Богомолов и литературовед, профессор МГУ Владимир Новиков. Эфир в 21:05