В Шадринске 7 человек пострадали в результате стрельбы в школе

Семеро человек получили травмы в результате стрельбы, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области. Огонь велся из пневматического пистолета, у школьников зафиксированы синяки и ссадины, сообщает агентство ТАСС.

В полиции заявили, что пистолет, использованный при нападении, принадлежал отцу ученицы. На месте инцидента работают следователи.

Издание Znak.com сообщает со ссылкой на одного из школьников, что нападение спланировали три ученицы, одна из которых отвлекла преподавателя, а другая закрыла дверь в кабинет.

В январе 2018 года произошло сразу два нападения на российские школы. В Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.

В обоих случаях в СМИ и социальных сетях появлялись версии о том, что нападавшие вдохновлялись действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек, организовав нападение с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки.