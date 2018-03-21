На мусорном полигоне "Ядрово" недалеко от подмосковного Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связывают отравление трех десятков учеников местной школы номер 2, передает ТАСС.

Ранее агентства сообщили, что 23 школьника были госпитализированы из-за того, что неизвестные распылили в помещении газовый баллончик. Собравшиеся вокруг места происшествия местные жители настаивают, что дети отравились сероводородом с "Ядрово".

В городской администрации утверждают, что все учебные заведения работают в штатном режиме, передает ТАСС.

Жители Волоколамска уже давно требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово", расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.

В администрации заявили, что ликвидировать полигон пока не будут.