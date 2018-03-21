"Голос" требует проверить слова Шойгу о голосовании военных за Путина

В движении за права избирателей "Голос" потребовали проверить заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что почти 90 процентов военнослужащих проголосовали за Владимира Путина на выборах президента 18 марта. Выступая на совещании 20 марта, Шойгу также сообщил, что явка среди военных превысила 99 процентов.

Правозащитники отмечают, что высказывания министра содержат признаки уголовного преступления – нарушение тайны голосования. Российское законодательство "не предусматривает легальных способов получения информации о факте голосования отдельных граждан или определенных категорий граждан и, тем более, о том, как именно они проголосовали", говорится в заявлении движения "Голос".

В движении считают, что объяснить это заявление министра можно только двумя способами: либо Шойгу представил ни на чем не основанные данные, либо в российской армии были грубо нарушены положения закона о добровольности и тайне голосования.

В ходе предвыборной кампании "Голос" получил много жалоб на принуждение голосовать бюджетников, студентов и военных. В движении считают, что данное высказывание министра Шойгу является подтверждением нарушения избирательных прав военнослужащих.