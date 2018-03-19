"Не мытьем, так катаньем": как россиян заставляли идти на избирательные участки

Выборы 18 марта в России проходили с многочисленными нарушениями. Об этом сообщают независимые наблюдатели. Отмечается, что в погоне за высокой явкой людей, в основном работников бюджетной сферы, буквально "сгоняли" на избирательные участки, требуя отчитаться об участии в голосовании. Также власти прибегали к распространенной еще в советские времена практике: кормили людей дешевыми обедами и продавали продукты по ценам ниже рыночных.

Издание "Красный Север" из Ямало-Ненецкого АО рассказало своим читателям, что в городе Ноябрьск в день выборов родителей кормили школьными обедами – гречкой с мясом и выпечкой.

"Сегодня мы всю ночь пекли и готовили, чтобы порадовать тех, кто придет на выборы президента. В нашей стране уже сложилась традиция – на выборах всегда можно купить вкусненького," – цитирует издание завпроизводством столовой школы №12 Ольгу Якупову.

На Сахалине на избирательных участках продавали продукты по ценам на 15–20 процентов ниже, чем в магазинах. В Москве на одном из участков проголосовавшим раздавали скидочные талоны на еду и ювелирные изделия, сообщили наблюдатели штаба Навального.

В Красногорском районе Подмосковья избирателей заманивали на участки хлебом по пять рублей и дешевыми куриными яйцами. Информация об этом была размещена на официальном сайте администрации Красногорска.

Здесь можно купить фермерские продукты по максимально сниженным ценам

"В этом году ярмарки пройдут абсолютно на всех УИК-ах округа, ассортимент будет везде одинаковый, поэтому нет необходимости отправляться на другой конец Красногорска, чтобы приобрести продукты. Здесь можно будет купить фермерские продукты по максимально сниженным ценам, так куриное яйцо будет стоить около 2 рублей за штуку, а буханка хлеба – 5 рублей", – сообщается на ресурсе администрации.

Кроме дешевых продуктов, жителям Красногорского района предложили пройти профилактический осмотр у терапевта, измерить артериальное давление, проверить уровень сахара в крови и сделать электрокардиограмму (ЭКГ). Все это – на избирательных участках.

Дешевые продукты также продавались в Калининградской области.

В Хабаровском крае власти также решили привлечь избирателей на участки недорогими продуктами

В Уфе избирателей завлекали лотереей

Голосование на выборах 18 марта проходило при массовом давлении на избирателей. К примеру, один из студентов Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге рассказал "Медиазоне", что администрация принуждает к голосованию курсантов.

"Нас сгоняют как скот под угрозами санкций на выборы на ТИК №024. Нам запретили заходить в кабинки для голосований. Заставляют приводить всех родственников, которые прописаны по месту службы. "Кто проявит свою настойчивость, сгною, суку, по-тихому на факультете!" – цитирует курсанта "Медиазона". По данным издания, студентам угрожают не выдать отпускные, отправить в самые далекие военные части с ужасными характеристикамии и так далее.

В Омске за самое оригинальное фото с избирательного участка обещают iPhone.

В Березниках Пермского края на участке № 118 голосующие сотрудники местного предприятия ОАО "Березниковский содовый завод" рассказали наблюдателю, что их обязали делать селфи на фоне своего избирательного участка. О том, что работников госпредприятий заставляли идти на выборы и отчитываться, было известно задолго до голосования.

Однако, несмотря на угрозы начальства об увольнении и лишении премии, многие сотрудники госпредприятий все же байкотируют выборы. Об этом радио Свобода рассказал житель Подмосковья Денис:

Я просто не хочу в этой клоунаде участвовать. К тому же результат известен

– За кого голосовать, нам не говорят, но как бы все подразумевают, за кого, – говорит Денис. – Сначала они говорили, что тому, кто не проголосует, грозит чуть ли не увольнение, хотя я очень сомневаюсь. На каком основании? По закону они не могут это сделать. Единственное, могут создать такие условия на работе, что просто сам захочешь уволиться. У нас так было в прошлый раз, когда главный инженер не ходил на выборы, хотя всем говорил, что обязательно надо ходить. Его вычислили, вызвали на ковер и сказали: ай-ай-ай! Но не уволили. Так везде происходит. Я думаю, что сейчас избирательные участки просто ломятся от избирателей, готовых отдать свой голос за нужного человека. В общем, мне вся эта ситуация не нравится. Я просто не хочу в этой клоунаде участвовать. К тому же результат известен. Я хочу быть зрителем, а не участником этого спектакля. Вот такая моя жизненная позиция, – рассказал сотрудник госпредприятия Денис.

Несмотря на призывы ЦИК не вмешивать в выборы детей, власти российских регионов активно использовали школы и школьников для того, чтобы на избирательные участки пришло как можно больше взрослых.

В Подмосковье учителя обзванивали родителей и приглашали их на выборы. В день выборов во многих школах были организованы "Веселые старты" и другие конкурсы. Учитель из Нижегородской области Андрей рассказал радио Свобода, что то же самое происходит и у них:

Людей загоняют на выборы не мытьем, так катаньем

– У нас в Нижегородской области проводится конкурс "Всей семьей в будущее". И сейчас во всех школах Нижегородской области толпы народу – детей и родителей. Формально это никакого отношения к выборам не имеет, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что таким образом людей просто заманивают на избирательные участки. Причем люди приходят, а им говорят, что "мероприятие немножко переносится. Вы тут минут 20-30 потусите и дальше мы начнем". Ни за кого конкретно не агитируют. Но понятное дело, что сейчас в Нижегородской области минус 10. Людям элементарно на улице стоять не комильфо. Кто-то заходит и думает, а почему бы не проголосовать? Людей загоняют на выборы не мытьем, так катаньем, – рассказал Андрей.

О многочисленных нарушениях на выборах сообщает движение "Голос". В Москве социальный работник принуждал к голосованию пожилого человека под угрозой "отключения от социального обслуживания". В Белгороде представители администрации государственного университета обзванивали студентов и учащихся института экономики и требовали пойти на выборы и ответить на вопрос, за кого они собираются проголосовать. На те же методы в "Голос" пожаловались студенты Новосибирского государственного театрального института и Северовосточного федерального университета Института педагогики. В Краснодарском крае 18 марта зафиксирован массовый подвоз избирателей к участкам и принуждение к голосованию.