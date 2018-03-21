Расщепление атома. Как Израиль уничтожил ядерный реактор в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые официально признала, что 6 сентября 2007 года израильские ВВС разбомбили в Сирии объект, который мог быть строящимся ядерным реактором. Генштаб Израиля особо подчеркивает, что воздушный удар в 2007 году устранил серьезную угрозу для всего региона и стал "сигналом для других". Это заявление израильских военных сейчас, безусловно, воспринимается как прямое предупреждение Ирану, который продолжает наращивать свое военное присутствие в районах Сирии, контролируемых режимом Башара Асада.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно предупреждал, что его государство не позволит Ирану ни разрабатывать ядерное оружие, ни строить в Сирии любые производственные мощности, которые могут угрожать Израилю, ни передавать любое современное оружие проиранской шиитской группировке "Хезболла", действующей в Ливане. За семь лет войны в Сирии Израиль нанес по сирийской территории больше 100 авиаударов, преследуя заявленные цели.

10 февраля этого года ВВС Израиля, после того как из Сирии на израильскую территорию залетел военный дрон иранской армии, нанесли по асадовским и иранским объектам в Сирии серию очень мощных ударов, разрушивших, например, знаменитую авиабазу Тияс (Т-4) и всю систему ПВО правительственной армии вокруг Дамаска. Во время этой операции системами ПВО Сирии был поврежден израильский самолет, упавший впоследствии на территории Израиля (летчики катапультировались). После этого израильская авиация нанесла новые удары по сирийским военным объектам.

"То, что мы рассказываем миру сейчас об атаке на ядерный реактор в Сирии в 2007 году, означает, что Государство Израиль не позволит создавать возможности, которые угрожают существованию еврейского государства", – заявил 21 марта генерал-лейтенант ЦАХАЛа Гади Эйзенко. "Таким был наш сигнал в 2007 году, таким оно останется и сегодня, и будет оставаться нашим посланием и в ближайшем, и отдаленном будущем".

6 сентября 2007 года ВВС Израиля разбомбили в Сирии в районе города Дэйр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком, объект, который, предположительно, представлял собой строящийся ядерный реактор. Сразу после той атаки представители разведывательного сообщества США подвергли информацию о том, что это действительно был реактор, немалой критике. По их сведениям, израильские военные в 2007 году чрезмерно быстро среагировали на информацию, что в Сирию якобы прибыл таинственный груз из КНДР, который мог быть частями оборудования для строительства в будущем реактора для создания оружейного урана и плутония, то есть ядерного оружия.

Сегодня ЦАХАЛ подчеркивает, что после начала войны в Сирии в течение нескольких лет весь район вокруг Дэйр-эз-Зора находился под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые могли бы получить таким образом доступ к материалам для создания оружия массового уничтожения. Интересно, что в этом же районе вблизи Евфрата 8 февраля этого года авиация возглавляемой США коалиции, действующей против группировки "Исламское государство", нанесла удар по проасадовским вооруженным отрядам численностью до 500 человек, во время которого и погибли как минимум несколько десятков наемников из российской "ЧВК Вагнера".

До сих пор об израильском авианалете 2007 года писали лишь иностранные аналитики и журналисты, в самом Израиле эта тема не комментировалась ни одним официальным лицом. 21 марта все СМИ Израиля посвятили этому событию свои главные материалы. Пресс-служба ЦАХАЛа уточнила, что операция по уничтожению реактора, носившая название, которое можно перевести с иврита как "Выход за рамки", готовилась долго и с предварительной сложной разведывательной подготовкой, начавшейся еще в 2004 году. Возможно, начало ей было положено после бегства на Запад бывшего генерала иранского Корпуса Стражей Исламской революции Али Резы Асгари, начавшего снабжать информацией американские, а потом и израильские спецслужбы.

Вполне вероятно, что ядерный объект под Дэйр-эз-Зором начал строиться на рубеже 2001-2002 годов. Газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильского журналиста Ронена Бергмана, эксперта в области анализа тайных операций спецслужб, писала, что для проверки всех данных в августе 2007 года в пустыню в район стройки на двух вертолетах были скрытно отправлены 12 военнослужащих из суперзасекреченного израильского спецназа "Сайерет Маткаль", которым поставили задачу собрать образцы почвы вблизи объекта. В результате якобы и были получены стопроцентные доказательства того, что Сирия строит именно ядерный реактор – который в рамках израильской операции по его уничтожению получил кодовое название "Коробка". В ночь на 6 сентября 2007 года его уничтожили четыре истребителя-бомбардировщика F-16 израильских ВВС (хотя ранее разные издания писали о другом количестве задействованных самолетов других моделей). Во время атаки, по неподтвержденной информации, погибли не менее 10 северокорейских инженеров и рабочих.

Несмотря на полный успех, Израилю пришлось засекретить всю операцию и ее результаты из-за очень высокой вероятности начала полномасштабной войны с Сирией в то время. Однако уничтожение своего объекта под Дэйр-эз-Зором решил скрыть и сам Башар Асад, ограничившийся формальным протестом из-за "вторжения израильских самолетов в его воздушное пространство". Это протест был поддержан в ООН лишь Россией, Ираном и КНДР.

Израильский авианалет 2007 года, о котором никто не говорил официально, во всем мире тогда подвергался и глубокому анализу, и скептическим оценкам. Вашингтон обратился в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с настоятельной просьбой быстро расследовать факт, свидетельствующий о возможной тайной программе разработки Дамаском ядерного оружия. Несмотря на все сложности, в конце концов эксперты МАГАТЭ обнаружили на разбомбленном объекте под Дэйр-эз-Зором "частицы урана искусственного, то есть антропогенного, происхождения". Затем в 2008 году США заявили, что, судя по собранной информации, Северная Корея помогала тайному ядерному проекту в Сирии, что если бы строящийся реактор заработал в полную мощность, то он мог бы в год производить оружейный плутоний, достаточный для снаряжения одной-двух ядерных боеголовок.

Различные западные издания вели собственные расследования и выяснили, что, судя по всему, на уничтоженном заводе в Сирии, строившимся при участии КНДР, оружейный плутоний должен был производится для Ирана, который уже тогда находился под самым глубоким подозрением в форсировании собственной ядерной программы – и под пристальным вниманием инспекторов МАГАТЭ – и потому не мог заниматься таким производством на собственной территории.