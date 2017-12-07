Дрон-камикадзе для Ким Чен Ына

"Бригада обезглавливания", так может неофициально называться новое сверхсекретное подразделение Министерства обороны Южной Кореи, главной целью которого является физическая ликвидация северокорейского диктатора Ким Чен Ына и его окружения. О создании такого подразделения сообщила 7 декабря сеульская газета Korea Herald, ссылающаяся на источники в правительстве страны. В ближайшее время на приобретение особого оружия для этой части, например "барражирующих боеприпасов", в просторечии называемых "дронами-камикадзе", или скорострельных многозарядных гранатометов будет выделено почти 25 миллионов долларов.

Впервые о совместном плане армии Южной Кореи и Командования специальных операций США создать крупное спецподразделение, перед которым будет поставлена задача любой ценой убить Ким Чен Ына в случае начала войны на Корейском полуострове, сообщило в начале 2017 года южнокорейское информационное агентство Yonhap. 1 декабря, как пишет Korea Herald, была полностью сформирована первая бригада этой элитной части численностью примерно в тысячу человек.

Пока точно никто не знает ни организационной структуры всего подразделения, ни других его характеристик, однако эксперты сходятся во мнении, что бойцы его подготовлены так же, как американские спецназовцы из таких элитных частей, как "Отряд Дельта" или SEAL ("морские котики"), в частности их лучший отряд DEVGRU ("Команда Шесть"), военнослужащие которого в мае 2011 года в Пакистане ликвидировали основателя террористической организации "Аль-Каида" Усаму бин Ладена.

В любом случае, прежде чем южнокорейское подразделение станет полностью боеспособным, еще пройдет некоторое время, так как ему не хватает многих единиц важнейшей техники. В первую очередь – скоростных летательных аппаратов, способных быстро доставлять бойцов на территорию КНДР. Южнокорейские военные с этой целью сейчас, как отмечает Korea Herald, работают над модернизацией имеющихся у них военно-транспортных американских вертолетов Boeing CH-47 Chinook.

"В отличие от Вооруженных сил США, у Республики Корея нет усовершенствованных низколетящих транспортных средств для проникновения в КНДР. Даже если наш спецназ сейчас решится отправиться прямо в Пхеньян, вероятность того, что в пути он будет уничтожен системами ПВО и артиллерией северокорейцев, крайне высока, – отметил в интервью изданию Korea Herald сеульский военный аналитик Ли Иль Ву.

Официальный Пхеньян, непрерывно в последние месяцы и недели заявляющий о неизбежности скорой новой масштабной войны на Корейском полуострове, также постоянно обвиняет спецслужбы США и Южной Кореи в намерении физически уничтожить все высшее руководство КНДР, в том числе с помощью убийц-смертников, ядов, химического и биологического оружия. 15 апреля этого года на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР и деда нынешнего правителя, впервые на публике появились бойцы созданного в Северной Корее собственного сверхсекретного спецназа, обмундированного и оснащенного, судя по имеющимся фотографиям, в соответствии с самыми последними требованиями военной науки – с новейшими автоматическими винтовками и в шлемах с приборами ночного видения.

В августе крупнейшая японская газета Asahi Shimbun сообщила, что партийная верхушка Северной Кореи якобы по личному указанию Ким Чен Ына для обеспечения его охраны и защиты от покушений пригласила в Пхеньян в качестве консультантов для его личных телохранителей около 10 бывших офицеров КГБ СССР, ветеранов 9-го Управления, занимавшегося обеспечением безопасности высших руководителей КПСС и советского правительства.

29 ноября рано утром по местному времени КНДР провела очередное, уже третье испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Пролетев около часа, она упала в Японское море в 250 километрах от японской территории. Судя по предварительным оценкам западных экспертов, этот запуск свидетельствует о значительном скачке в развитии Пхеньяном ракетных технологий. Сам Ким Чен Ын торжественно объявил, что его страна успешно завершила создание полноценных ядерных сил. Военное руководство Северной Кореи утверждает, что испытанная ракета "Хвасон-15" может достичь любой точки на континентальной территории США. После этого постоянный представитель США в ООН Никки Хейли призвала мировое сообщество прервать любые дипломатические связи с КНДР, которой она пригрозила "полным уничтожением" в случае начала по вине Пхеньяна любого вооруженного конфликта.

4 декабря на Корейском полуострове США и Южная Корея начали самые масштабные за всю историю сотрудничества двух стран пятидневные учения своих ВВС под названием ACE Vigilant. В них участвуют всего 230 самолетов ВВС военно-воздушных и военно-морских сил двух стран, в том числе американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении новейших истребителей-невидимок F-22 и истребителей-бомбардировщиков F-35, а также 12 тысяч военнослужащих.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что американские и южнокорейские военные отрабатывают удары по целям, представляющим собой копии объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР. Пхеньян немедленно назвал эти учения крупномасштабной военной провокацией и заявил, что война на полуострове стала неизбежной и что неизвестной остается лишь дата ее точного начала.