Нидерланды примут закон для суда над иностранцами по делу о гибели МН17

Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судить на территории страны любых подозреваемых по делу крушения рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбассом. Об этом сообщила пресс-служба голландского кабинета министров, передаёт "Немецкая волна". Согласно документу, перед судом смогут предстать иностранные подозреваемые, в том числе, по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Процесс пройдет в окружном суде Гааги.

Самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Пока не установлено, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные. В настоящий момент следствие продолжается. Обвинения пока не предъявлены. Имена подозреваемых до сих пор не предали огласке.

Накануне Министерство иностранных дел России обвинило США в сокрытии информации о гибели малайзийского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году, заявив, что "данные с обвинением" в причастности России к нападению якобы появились у Вашингтона до того, как самолет упал на землю.

В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении "Боинга". Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее "несвоевременной и контрпродуктивной". Причастность к гибели лайнера Москва также отрицает.