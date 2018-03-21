МИД России обвинил США в сокрытии данных о гибели MH17

Министерство иностранных дел России обвинило США в сокрытии данных о гибели малайзийского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году.

Выступая на брифинге в среду, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что "данные с обвинением" в причастности России к нападению якобы появились у Вашингтона до того, как самолет упал на землю.

"Ну, у вас же все записано абсолютно, у вас спутник там висел", – добавил Ермаков.

Самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Пока не установлено, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные. Имена подозреваемых до сих пор не предали огласке.