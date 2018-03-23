Суд отказался рассматривать просьбу об УДО журналиста РБК Соколова

Тверской суд Москвы не стал рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении журналиста РБК Александра Соколова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме. Об этом сообщило РИА Новости.

В пресс-службе суда агентству пояснили, что суд не может рассмотреть вопрос об УДО Соколова из-за того, что приговор не приведен в исполнение — журналист по-прежнему находится в следственном изоляторе. Адвокат Соколова Алексей Чернышев сообщил "Медиазоне", что не знает, почему Федеральная служба исполнения наказаний держит его подзащитного в СИЗО уже три месяца с момента вступления приговора в законную силу. Адвокат не исключает, что это делается умышленно, чтобы Соколов не смог подать ходатайство об УДО, на которое давно имеет право, так как отбыл под арестом большую часть срока.

Александр Соколов был арестован летом 2015 года. По версии следствия, он и еще трое активистов Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш и Юрий Мухин, пытаясь добиться проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", якобы продолжали деятельность признанной экстремистской в 2010 году организации "Армия воли народа".

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех четверых политзаключенными.

Александр Соколов и Валерий Парфёнов вошли в список политзаключенных, который передала Владимиру Путину бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.