Китай может ввести ответные пошлины на американские товары

Пекин может ввести ответные пошлины на некоторые американские товары, чтобы минимизировать "ущерб, нанесенный китайским интересам" решением США о введении ряда ограничений на товары из Китая. Пока же китайские власти призывают Вашингтон решить торговый конфликт путем переговоров.

Как сообщило в пятницу, министерство торговли КНР, руководство страны планирует ввести 25-процентную пошлину на американскую свинину, а также 15-процентные пошлины на фрукты, вино и стальные трубы из США. Суммарно это должно принести китайскому бюджету около 3 миллиардов долларов.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ряда пошлин и ограничений на китайские товары. Перечень товаров, на которые распространяется пошлина, подготовят в течение двух недель. Он также поручил разработать меры по ограничению китайских инвестиций в Соединенные Штаты. Ущерб Китаю от новых американских пошлин составит около 50 миллиардов долларов, заявили в Белом доме.

Американская биржа крайне отрицательно отреагировала на угрозу полномасштабной торговой войны с Китаем. Значение всех ведущих биржевых индексов в четверг упало почти на 3 процента.

9 марта Трамп утвердил импортные пошлины на сталь и алюминий. В ответ Евросоюз пообещал принять ответные меры, но США временно вывели Брюссель и ряд других стран из-под действия новых пошлин.