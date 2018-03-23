Российский Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ к бойкоту Слуцкого

Российский независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ прекратить взаимодействие с главой комитета Государственной думы России по международным делам Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток открыто обвинили в домогательствах. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте организации.

Авторы обращения призывают иностранные издания присоединиться к бойкоту Госдумы, а также осудить действия депутата Слуцкого и его коллег из комиссии по этике, "призвав их извиниться за нарушение личной неприкосновенности и оправдание харассмента".

Журналисты убеждены, что только международное осуждение и остракизм способны заставить председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого публично извиниться и сдать депутатский мандат, — говорится в письме.

Аналогичные письма будут или уже были разосланы в парламенты всех стран Евросоюза, в Сенат и Конгресс США, в Ассамблею Межпарламентского союза и другие международные организации,членом которых является Слуцкий, сообщается в телеграм-канале Профсоюза журналистов.

Ранее в сексуальных домогательствах депутата Слуцкого открыто обвинили корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер "Дождя" Дарья Жук. Би-би-си опубликовало расшифровку аудиозаписи, на которую попали домогательства политика. Сам Слуцкий назвал обвинения "бредом". 21 марта комиссия Государственной думы не нашла нарушений в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались работать в российском парламенте. В ответ Госдума лишила эти издания аккредитации.