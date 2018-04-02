Триумф алкоголика. Георгий Юрьев – о литрономике в политике

Этот текст продолжает тему о том, что вещи надо называть своими именами. Базовые ценности особой "российской демократии" нетленны: на прошедших 18 марта выборах в очередной раз победил... Борис Ельцин. Точнее, его дух в путинской реинкарнации доказал, что Борис был прав, и поэтому ельцинский назначенец удачно использует имперский кураж, обольщая народ в целях обогащения правящей группировки. О том, что это за особый дух такой, расскажу на простом примере из жизни.

Успешная пианистка, докладчик на круглом столе по виртуальным реальностям, поделилась своим кейсом. Она с друзьями решила отпраздновать удачные гастроли поездкой в горы. Зажарили мясо на костре, расстелили дастархан, и вдруг выяснилось, что в суматохе отъезда в темноте гаража ответственный за напитки перепутал тару и упаковал в багажник минеральную воду вместо водки. Разругались и приуныли, потому что ближайший магазин был в четырех часах езды.

– Я нашла выход из той критической ситуации, предложила артистам перевоплотиться в другую реальность по системе Станиславского. Так и сделали. В найденную бутылку из-под водки налили озерной воды, с радостной песней повели ритуальный хоровод вокруг разложенных на скатерти пирогов, и сели пить виртуальную водку да закусывать. Праздник реально удался: "водка" лилась без ограничений, захмелели мои друзья и подруги по-настоящему, эйфория постепенно перетекла в пьяный кураж, у двоих даже в злобу из-за ревности к одной из дам, чуть не до драки. Новым для артистов стало то, что утром они проснулись без желания опохмелиться.

Ничего удивительного в этой истории нет, алкоголь способен вызывать как приятные, так и неприятные эмоциональные реакции, память о которых сохраняется в алгоритмах виртуального интеллекта. Модели разного поведения могут реально воспроизводиться у людей при их добровольном желании изменить состояние своего сознания. Это давно известно, это делается с помощью ментальных ритуалов и гипнотических техник; даже при подготовке к первым полетам в космос гипноз использовали для тренировок кандидатов в виртуальной "невесомости" их тел ("Гипноз без мистики". Воспоминания профессора В.М. Звоникова об исследованиях Л.П. Гримака). Группе специалистов под руководством Леонида Гримака было поручено внушить участникам эксперимента ощущение реальности космического полета. Их погружали в гипноз, давая вербальную установку на формирование специфических гравитационных ощущений.

Пьянство на Руси является составной частью культурных традиций, но алкоголизм считается болезнью. С помощью ЭгоСелфи – этической калькуляции иррационально-рациональных самооценок о знаемых (конкретных) и незнаемых (абстрактных) ценностях – автор статьи выявил новый факт созависимостей: у алкоголиков интуитивно отсутствует поведенческая модель "я – трезвенник". Более того, на глубинном уровне эта модель негативно воспринимается и женами алкоголиков. Исходя из того, что жизнь оценивается человеком через известные ему ощущения, кураж с морем по колено эмоционально знаком пьющим людям. В большинстве случаев это явление воспринимается с пониманием, даже в оправдательном регистре, а потому известные способы лечения от алкогольной и наркотической зависимости бесперспективны в стратегическом измерении. В российской культуре трезвенников презирают как слабаков и морально ущербных людей. Этот неосознаваемый феномен употребления алкоголя стал глубинным основанием при формировании культуры бытия советского человека, по которой ностальгирует путинский электорат.

Баня во дворе, водка на столе, кураж в телевизоре – полная гуманитарная идиллия, чего не жить, когда жизнь в кайф!

Старшее поколение помнит, что в стране победившего социализма и уравниловки возникли и эффективно действовали механизмы развитой алкогольной демократии и литрономики. Это особый тип вертикально-горизонтальных отношений между обывателями и руководителями, сетевой социальный маркетинг с универсальной валютой. За бутылку жидкой валюты можно было приобрести то, что запрещалось законами и коммунистическими правилами. Для тех, кто не верит: в Севастополе в 1976 году на нашу подводную лодку пришел служить замполит, настоящий выпивоха, кавалер ордена Ленина, который он получил вышеуказанным способом на Тихоокеанском флоте. Все об этом знали, но не осуждали его, а кое-кто даже одобрял хитроумного офицера, призванного на партполитработу из минно-торпедной службы.

Телевизор существенно повлиял на культурный код россиян, постепенно произошла перекодировка с мифологического "медведь, водка, балалайка" на реальный поведенческий стереотип "баня, водка, телевизор". Никакие экономические программы по переустройству общества обывателей не интересуют, они накормлены ими по горло. Баня во дворе, водка на столе, кураж в телевизоре – полная гуманитарная идиллия, чего не жить, когда жизнь в кайф!

Однако Михаил Горбачев сломал эту советскую идиллию двумя сюрпризами. Гласность понравилась народу, сбылась вековая мечта о том, что "на каждый роток не накинешь платок". Но трезвость явно не подошла большинству населения, и это решило судьбу реформатора. Горбачев-трезвенник проиграл пьяному куражу Ельцина, который очень даже пришелся к российскому двору, чем и подтвердил известное правило: страной может управлять человек с любой ментальной "загогулиной", лишь бы не покушался на святое пьянство. Но Ельцин устал, и от него тоже устали.

Вначале Путин на контрасте с пьяницей воспринялся в народе хоть и настороженно, но в основном позитивно, особенно среди женщин. Только какой-то скучный он был, мог надоесть электорату, жадному до зрелищ. Не знаю, кто подсказал "правильную" логику действий, но он попал точно в яблочко глубинного запроса населения российских городов и весей. Как бы публично осужденный, но еще не забытый чекистский кураж лег целительным бальзамом на сострадательную русскую душу: всех врагов замочим, да и себя попутно разведем, не в деньгах счастье, лишь бы жила страна родная, и нету других забот. Крымский кураж Путина возвел его на Олимп русского героизма, а потери идут в народный зачет: победителей не судят!

Практика советской номенклатуры возродилась, активная группа пропагандистов лепит злобствующую социальную реальность с помощью информационной пурги. Есть основания считать фактом то, что национальная идея России самоорганизовалась и успешно реализуется в иррациональном алкогольно-телевизионном кураже типа "А нам все равно!" под руководством признанного вождя. Да и слуги народа в Госдуме от национального лидера: они просто покуражилась не только над журналистками, облапанными депутатом Слуцким, но и над всей высокоморальной российской братией. Российские политики куражатся над законотворчеством; следователи, прокуроры и судьи куражатся над ни в чем не повинными людьми; попы куражатся над своей паствой; ЦИК куражится над избирателями; вся святая Русь куражится над европейскими ценностями и здравомыслием.

"Все пропьем, но Русь не опозорим!"

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

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