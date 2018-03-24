В Новосибирске прошли пикеты с требованием отставки Слуцкого

В Новосибирске в центре города прошли одиночные пикеты с требованием отставки депутата Госдумы России Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах. Как сообщают "Сибирь.Реалии", более десятка представителей местной прессы, студентов и гражданских активистов протестовали против безнаказанности действий главы комитета по международным делам. Прохожие выражали пикетирующим поддержку жестами с поднятым вверх большим пальцем. Полиция проверила документы у нескольких участников, акция прошла без инцидентов.



Вдоль главного проспекта города участники пикета стояли с плакатами: "Зайчутка, может тебе сдать мандат?", "Руки прочь от журналисток", "За мандат себя хватай". Идея провести серию одиночных пикетов принадлежит новосибирскому фотографу Александре Поповой и журналистке Рите Логиновой. Они сообщили, что таким образом решили выразить поддержку своим коллегам, работающим в Госдуме, ставшим жертвами сексуальных домогательств депутата Слуцкого.​

​Среди пикетирующих были и студенты Новосибирского государственного университета. Накануне часть учащихся вуза демонстративно покинула лекцию приехавшего декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, который заявил, что в действиях парламентария "нет ничего такого". По мнению преподавателя, его близкий знакомый Слуцкий "в определенных обстоятельствах мог положить свою руку на какое-нибудь место у женщины".

Слуцкий ранее назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули сразу три журналистки.

21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла" нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы.

После этого несколько десятков российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.