Кадыров снял видео со встречи с подозреваемым в убийствах

"Новая газета" обнаружила на видеотрансляции главы Чечни Рамзана Кадырова во "ВКонтакте" Шаа Турлаева. Он объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам.

Встреча Кадырова и Турлаева проходила в селе Беной. На ней также присутствовали бывшие лидеры чеченских сепаратистов. В частности, там был бригадный генерал Магомед Хамбиев, который служил у президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. "Лучшие из лучших", – комментирует за кадром Кадыров участников встречи в Беное.

Турлаев – бывший советник Кадырова. Его подозревают в причастности к заказным убийствам депутата Госдумы Руслана Ямадаева и бывшего охранника чеченского лидера Умара Исраилова. Кроме этого, Турлаев подозревается как минимум в трех покушениях на убийство – на кровного врага Кадырова Ису Ямадаева, мэра Хасавюрта Сайгидпашу Умаханова и лидера чеченской диаспоры в Норвегии Магомеда Очерхаджи.

В розыск Турлаева объявили в 2010 году, но полиция заявила, что установить его местонахождение "не представляется возможным". В связи с обнаружением Турлаева в ролике Кадырова "Новая газета" направила запрос в МВД.