На западе Афганистана возле мечети один человек убит и восемь ранены

В результате нападения террористов-самоубийц на шиитскую мечеть городе Герат на западе Афганистана убиты по меньшей мере один человека и ранено восемь. Об этом сообщили в полиции Афганистана.

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, которое последовало за другим взрывом в Кабуле на прошлой неделе, во время которого возле шиитской мечети было убито около 30 человек.

Заместитель начальника полиции Аминулла Амин сказал, что два бомбиста попытались войти в мечеть, но были остановлены охранниками. "Наши братья-шииты молились в мечети, когда двое террористов-смертников вошли в мечеть. К счастью, бомбисты были своевременно определены афганской полицией и местными жителями", - сказал представитель полиции. Он сообщил, что один из террористов был застрелен охранниками, а второй взорвал взрывчатку.