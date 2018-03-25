Навальный призвал к созданию новой оппозиции

Оппозиционный политик Алексей Навальный подверг критике результаты "либеральных кандидатов" на выборах президента России. Он отметил, что Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов на троих набрали 3,49 процента голосов. "Это не имеет никаких перспектив ни в 2018, ни в 2021, ни в 2024, ни в 2666 годах", – заявил оппозиционер. В связи с этим он призвал обсуждать не объединение оппозиции, а её создание.

По мнению Навального, нельзя считать оппозицией "нечто из 1996 года", поскольку это неинтересно и непонятно современному избирателю. "Задача демократически и оппозиционно настроенного избирателя – способствовать созданию оппозиции, а не убеждать себя в необходимости оживлять то, что было мертво при рождении", – заявил Навальный, подчеркнув, что оппозиция должна бороться не менее чем за 60 процентов голосов.

Выборы президента России прошли 18 марта. Их выиграл действующий глава государства Владимир Путин. По официальным данным, он набрал почти 77 процентов голосов. Таким образом, Путин в четвертый раз занял пост президента. Навальный в выборах не участвовал. Его не допустили из-за судимости по делу "Кировлеса", которую Европейский суд по правам человека ранее признал незаконной. Оппозиционер призывал к бойкоту выборов.