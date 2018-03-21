Судьба оппозиции

Еще до катастрофических для оппонентов путинизма итогов голосования 18 марта социолог Георгий Сатаров предлагал "перезагрузить оппозицию", а соратник Ксении Собчак Антон Красовский предложил свой выход: "Чтобы тут что-то поменять, вы должны искренне полюбить страну такой, какая она есть. Идите работать во власть... Вступайте в "Единую Россию"... Идите работать в ФСБ, в разведку, в правительство... Если вы не готовы запихнуть в ж.. свои ничтожные представления о добре и красоте... уезжайте из страны. Сегодня же. ".

Борьбу за интерпретацию итогов голосования обсудят социолог Георгий Сатаров, политик Дмитрий Гудков. Участвует бывший сотрудник администрации президента, глава агентства "Регнум" Модест Колеров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 марта в 19:05