Иран критикует решение Трампа назначить Болтона советником

Иран подверг критике решение президента США Дональда Трампа назначить бывшего посла США Джона Болтона в качестве советника по национальной безопасности. Высокопоставленный чиновник в Тегеране заявил, что это позорно и является признаком того, что Вашингтон надеется свергнуть иранское правительство.

Представитель Болтона отклонил эти высказывания, назвав их "пропагандой". Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, упомянул Болтона, присутствовавшего на встрече иранской оппозиционной организации Народные моджахеды Ирана (MEK), диссидентской группы в изгнании, которая поддерживает свержение руководства Ирана.

Иранское информационное агентство Fars приводит слова Шамхани, который 25 марта сказал, что для "очевидной сверхдержавы должно быть стыдно, что советник по национальной безопасности получает заработную плату от террористической группы". В докладе не указывалось какие-либо доказательства в подтверждение слов Шамхани, а MEK отрицает, что финансировал Болтона или любого другого представителя США.

Также 25 марта Хоссейн Нахави Хоссейни, представитель влиятельного парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана, сообщил информационному агентству ISNA, что назначение Болтона, а также назначение бывшего главы ЦРУ Майка Помпео в качестве госсекретаря, "доказывает что окончательная цель США - свержение [иранского правительства]".