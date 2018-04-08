Череп сосны: финское народное хозяйство

Хедлайнеры шестьдесят третьего выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты из Финляндии. Рок-критик Артемий Троицкий считает, что хорошей и разной музыки в этой относительно небольшой северной стране на удивление много – от хард-рока до транс-электроники. Но особенно активно в Финляндии, в том числе и на государственном уровне, поддерживается народная культура: ритуалы, песни, пляски, костюмы и прочее традиционное наследие.

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В Финляндии проходит много фестивалей народной песни, главный из них – в местечке под названием Каустинен. Естественно, все это планируется на лето, когда погода неплохая (правда, комаров много). Сегодня Представлю вам композиции с шести альбомов финской фолк-музыки. Откроет выставку достижений финского народного музыкального хозяйства вокальный девичий квартет под названием Mamo. Финляндия вообще известна такого рода ансамблями, самый известный из них – "Вяртиня" ("Веретено"), и вот молодые Mamo бросились вдогонку. Дебютный альбом называется "Золотая птица", песня "Молодая девушка".

Тапани Ринне – знаменитый финский кларнетист и саксофонист, исполнял джаз, исполнял джаз-рок, исполнял всякую приджазованную электронную музыку. Вимме Саари – лапландский вокалист в стиле "йойк", есть у полярных малых народов такой характерный стиль, образец которого я прямо сейчас вам представлю. Кстати, и одевается на сцене Вимме так же, как когда-то якутский Кола Бельды, в унты и меха. Вимме и Ринне объединили свои усилия, их дуэт так и называется, они записали альбом Human, с которого мы сейчас послушаем титульную композицию.

Мария Каланиеми – наверное, одна из самых известных, если не самая известная финская фолк-инструменталистка. Она играет на аккордеоне и входит в число самых известных аккордеонистов мира, в том числе в знаменитую сборную аккордеонистов планеты Accordion Tribe, в которой играют иногда пять, иногда шесть, иногда семь человек, все из разных стран и каждый терзает инструмент как может. Недавно вышел новый альбома Марии Каланиеми, где она не только играет на аккордеоне, но и поет, а аккомпанирует ей на фисгармонии Ээро Грюндстром. Альбом называется Svalan, что значит "Ласточка" по-фински; послушаем из него одноименную песню.

Я хочу представить вам финскую этническую музыку во всем ее однообразии, поэтому не могу обойтись без такого направления, как фолк-рок, в данном случае даже фолк-метал. Йонне Ярвеля – длинноволосый финский вокалист, исполнитель на кантеле, это родственный гуслям щипковый инструмент. Ярвеля выступал в самых разных группах, теперь начал выступать соло, и зовут его теперь просто Йонне. Подписал контракт с фирмой грамзаписи Playground и выпустил альбом Kallahonka – "Череп сосны". Довольно органичный, на мой взгляд, сплав чертовщины "хэви-метал" с северной таежной мистикой. Слушаем песню Pimeä On Oksan Taitto.

Есть, естественно, в Финляндии и знаменитая джазовая школа. Самый известный биг-бенд базируется в пригороде Хельсинки под названием Эспоо; так он и называется – Espoo Big Band. Коллектив записал много пластинок, это почти исключительно джазовая или фолк-джазовая музыка современных финских композиторов. Новейший альбом Espoo Big Band называется Lauma (в переводе "Табун"), исполняются композиции Ярмо Саари и Варре Вартиайнена. Руководитель оркестра – Марци Найман. "Увертюра" – типично джазовая, но не без народных наигрышей.

Закончим знакомство с финской этно-сценой выступлением группы "Якко Лайтинен и Фальшивые Деньги". Мультикультурализм наступает, в том числе и на Финляндию, эмигрантов там очень много и среди них попадаются музыканты. В Финляндии выходят пластинки и с африканской музыкой, и с азиатской музыкой, и масса всего горячего латинского, начиная с танго. Иногда и сами финны исполняют музыку совсем не нордического характера, например, балканскую. Вот, собственно, "Якко Лайтинен и фальшивые деньги" исполняют как раз музыку болгарскую, сербскую, южноевропейскую. Новый альбом популярной группы, четвертый по счету, называется "Вижу женщину", и послушаем мы с него песню Valheet ja kahleet.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 63):

1. The Cubical (UK). Darkest Corners, LP Blood Moon

2. Adult (USA)."Into the Drum, LP Detroit House Guest

3. "Громыка" (Россия). "Невозможное возможно", LP "Нашатырь"

4. Mamo (Finland). Neito nuori, LP Kulta linnule

5. Wimme & Rinne (Finland). Human, LP Human

6. Maria Kalaniemi & Eero Grundstroem (Finland). Svalan, LP Svalan

7. Jonne (Finland). Pimeä On Oksan Taitto​, LP Kallhonka

8. Espoo Big Band (Finland). Überture, LP Lauma

9. Jaakko Laitinen & Väärä Raha (Finland). Valheet ja kahleet, LP Naennainen

10. Fujiya & Miyagi (UK).Serotonin rushes, LP Fujiya & Miyagi

11. Furvus (Italy). Aurora rectae ultionis, LP Aes grave

12. Imelda May (Ireland). How Bad Can a Good Girl Be, LP Life, Love, Flesh, Blood

13. Nathan Bowles (USA). Moonshine is Sunshine, LP Whole & Cloven