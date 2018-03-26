Торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook

Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношение Facebook после того, как появилась информация об утечке личных данных пользователей социальной сети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комиссия собирается проверить, каким образом руководство социальной сети организует защиту приватной информации пользователей.

В начале марта журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. По данным расследования телеканала Channel 1, компания участвовала в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. В расследовании отмечается, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации и компромата о кандидатах.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление по поводу незаконного сбора личной информации компанией Cambridge Analytica. Он признал, что его компания несет ответственность за данные своих пользователей.