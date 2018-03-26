В Общественной палате России заявили о попытках вмешательства в выборы

В Общественной палате России заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы президента России. Об этом со ссылкой на члена палаты Максима Григорьева сообщает РБК. В попытках вмешательства якобы участвовали штабы оппозиционера Алексея Навального, медиапроекты Радио Свобода "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии", а также наблюдатели движения "Голос", которые собирали сведения о нарушениях на выборах.

Само вмешательство Общественная палата усмотрела, в частности, в кампании Навального с призывом бойкотировать выборы. Григорьев заявил, что деятельность штабов оппозиционера в регионах якобы была направлена на запугивание граждан. Кроме этого, член Общественной палаты заявил о некоем американском финансировании кампании Навального. Он также утверждает, что в США якобы зарегистрирован проект "Карта нарушений", где наблюдатели публиковали информацию о махинациях на выборах. Григорьев не привел никаких доказательств в подтверждение этих обвинений. При этом он заявил, что по вопросу о попытках вмешательства в выборы Общественная палата работает с Госдумой и Советом Федерации.

Выборы президента России прошли 18 марта. На них победил действующий глава государства Владимир Путин. Он занял этот пост уже в четвертый раз. Навальный в выборах не участвовал. Его не допустили из-за судимости по делу "Кировлеса", которую Европейский суд по правам человека ранее признал незаконной. Оппозиционер призывал к бойкоту выборов.

Ранее российские власти внесли медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) и несколько ее проектов в список "иностранных агентов". Такое решение Москва объяснила тем, что в США "иностранным агентом" был признан финансируемый Кремлем телеканал RT. Представители Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.

Порядок применения закона о СМИ-"иностранных агентах" российские власти планируют представить в конце марта 2018 года.