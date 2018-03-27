Дональд Трамп продлил санкции за кибератаки на США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций за кибератаки против Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Вашингтон впервые ввёл санкции 1 апреля 2015 года. В конце декабря 2016 года их расширили. Тогда в санкционный список попали ФСБ России, бывшее Главное разведывательное управление и его руководство, а также ряд связанных с ними компаний. Включение санкционный список предусматривает запрет на въезд, а также заморозку активов на территории США.

После принятия указа в 2016 году США выслали 35 российских дипломатов. Их заподозрили в связях с российской разведкой. Кроме того, американские власти арестовали два принадлежащих России объекта недвижимости - в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Тогда Кремль не стал высылать в ответ американских дипломатов и отнимать у дипмиссии США дачу в Серебряном Бору. Москва выслала американских дипломатов и ввела запрет на использование дачи летом 2017 года после того, как сенат США одобрил новые санкции в отношении России. Это привело к кризису с выдачей виз россиянам.