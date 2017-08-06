Тиллерсон и Лавров встретятся в кулуарах форума АСЕАН в Маниле

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров готовятся встретиться во время регионального форума 6-7 августа в Маниле. Госдепартамент 5 августа сообщил, что Тиллерсон прибыл на Филиппины для переговоров с дипломатами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, безопасность на море и борьбу с терроризмом.

МИД России сообщил, что Лавров прибыл на форум и проведет серию двусторонних встреч для обмена мнениями "по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", включая ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп 3 августа сказал в Twitter, что "отношения Вашингтона с Россией находятся на рекордном и очень опасном минимуме".

Эти комментарии были сделаны на следующий день после того, как Трамп подписал новые санкции против Москвы. Это был шаг, который, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, означает полномасштабную торговую войну против Москвы. Законодательство, принятое Конгрессом, направлено на то, чтобы наказать Россию за военную агрессию в Украине и за якобы вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США. Конгресс также ввел санкции в отношении Ирана и Северной Кореи.

Тиллерсон 1 августа заявил, что, хотя отношения Вашингтона с Россией "по-прежнему испытывают значительный стресс", в его отношениях с Лавровым "нет воинственности". "Думаю, что он так же, как и я, привержен поиску путей, которые могут улучшить наши отношения", - сказал Тиллерсон. Ни Государственный департамент, ни МИД России не уточнили, точное время встречи Тиллерсона и Лаврова.