"Коммерсант" опубликовал презентацию Лондона по "делу Скрипаля"

Власти Великобритании признали Россию "виновной без малейшего сомнения" в отравлении бывшего офицера ГРУ России Сергея Срипаля. Об этом говорится в презентации с закрытого брифинга в британском посольстве в Москве. Копия документа оказалась в распоряжении газеты "Коммерсант". Издание напоминает, что ранее Лондон считал Москву виновной в покушении на Скрипаля "с высокой долей вероятности".

Презентацию посмотрели и получили в печатном виде 80 высокопоставленных представителей иностранных посольств в Москве, 22 марта, отмечает "Коммерсант".

Один участников брифинга в посольстве Великобритании посол США в России Джон Хантсман в недавнем интервью "Коммерсанту" заявил, что позиция Лондона, изложенная в документе, показалась ему убедительной.

Опубликованная "Коммерсантом" презентация состоит из шести слайдов, включая титульный. Она содержит в себе хронологию событий с 4 по 20 марта, информацию об отравляющем веществе "Новичок", которым, по информации британской стороны, был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, документ содержит информацию о влиянии "Новичка" на организм человека и список враждебных действий России по отношению к другим государствам, включая отравление в 2006 году Александра Литвиненко, агрессию на Украине и кибератаки. Помимо прочего в презентации говорится о мерах, которые Лондон принял в отношении Москвы. В том числе – заморозка двусторонних контактов и усиление пограничного контроля.

Как утверждает "Коммерсант", в ходе брифинга британский посол Лори Бристоу попросил собравшихся поддержать Лондон и принять меры по обеспечению международной безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя документ, назвала действия Великобритании "крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением".

Отношения Лондона и Москвы обострились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошёл 4 марта. Великобритания считает, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. А рамках расследования "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ заявила о высылке британских диппредставителей.

26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле. Аналогичные меры, хотя и менее масштабные, приняли и страны Европы. Германия, Франция и Польша заявили о высылке четырех дипломатов, Чехия, Литва и Молдавия – трех. Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили персонами нон грата по два дипломата. Бельгия заявила о высылке одного человека. Болгария отозвала из России своего посла для консультаций. Украина, которая не является членом ЕС, заявила, что выдворит 13 российских дипломатов.

Российские власти свою причастность к отравлению Скрипалей отвергают.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США.