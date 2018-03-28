Вице-губернатор: митинг в Кемерове "акция по дискредитации власти"

Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что вчерашний стихийный митинг в Кемерове с требованием честного и прозрачного расследования причин трагедии и наказания виновных, был "спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти". Об этом сообщает РИА Новости.

Очень много было "подогретой молодежи", которая не понимала, что там делает, — сказал он. Чернов также назвал правильным решение губернатора Кузбасса Амана Тулеева не выходить к собравшимся на митинг тысячам горожан.

Накануне на совещании в областной администрации в присутствии президента России, Тулеев извинился перед Путиным за случившееся, а участников митинга охарактеризовал как "бузотеров", среди которых якобы нет близких жертв пожара. В попытке пиара на трагедии обвинил участников митинга и вице-губернатор Сергей Цивилёв, который вышел на площадь и общался с горожанами вместо Тулеева. В ответ местный житель Игорь Востриков сказал, что потерял в пожаре троих маленьких детей, жену и сестру. После этого Цивилёв попросил прощения у родственников погибших и встал на колени.

По последним официальным данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, большинство из которых дети. В МЧС заявили, что пропавших без вести нет. В списках, которые накануне опубликовала городская администрация, пропавшими числятся 38 человек, включая 26 детей.

28 марта объявлен в России днем траура по погибшим. В Кемерове сегодня похоронят 14 жертв пожара.