В Кемерове проходят первые похороны жертв пожара в торговом центре

В Кемерове прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Сегодня будут похоронены 14 жертв трагедии. Траурные мероприятия проходят в соборах и на четырёх кладбищах города.

Накануне спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара. В сгоревшем здании нашли останки 64 погибших, сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов.Они переданы в Следственный комитет. Ранее представитель ведомства рассказала, что следствие получило заявления родственников о пропаже при пожаре 67 человек. Публикацию списков погибших до результатов генетической экспертизы Следственный комитет считает невозможной, отметила она. Администрация Кемерова опубликовала списки жертв, чью личность установили, пропавших без вести, в котором 38 человек, включая 26 детей, а также пострадавших — 69 человек. Ходившие по городу и распространявшиеся в соцсетях слухи о сотнях жертв, судя по всему, не подтверждаются. Причины пожара, произошедшего 25 марта, пока не установлены.

27 марта в десятках городов по всей России прошли митинги памяти жертв трагедии. В Кемерове, у здания администрации во вторник прошёл стихийный митинг. Участники потребовали наказать виновных в случившемся и рассказать о реальном числе погибших. На митинге звучали призывы к отставке губернатора области Амана Тулеева. Сам губернатор к собравшимся на митинг не вышел. Не обратился к ним и находившийся в Кемерове президент России Владимир Путин.

В Москве на неофициальной акции памяти жертв пожара в Кемерове на Пушкинской площади толпа периодически скандировала "Путина в отставку", "Тулеева в отставку", "Россия без Путина", "Кемерово мы с тобой", "Правду! Правду!" и "Убийцам детей не место в Кремле".

Сегодня в России объявлен траур по погибшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, большинство из которых дети.