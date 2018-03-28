Пол Райан: США ожидают от Чехии выдачи российского хакера

Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что ожидает от чешских властей выдачи предполагаемого российского хакера в США, а не в Россию. Во время визита в Чешскую Республику Пол Райан 27 марта отметил, что "есть все основания полагать и ожидать, что г-н Никулин будет экстрадирован в Америку".

"Соединенные Штаты имеют право приоритета в отношении того, чтобы он был экстрадирован в США, как в связи с тяжестью преступления, от которого пострадали США, а также по времени запроса на экстрадицию", – сказал он журналистам.

В интервью RFE/RL в Праге 26 марта Райан сказал, что "случай экстрадиции [Никулина] в Америку, а не в Россию предельно ясен". "Он действительно нарушал наши законы, он действительно осуществлял взломы американских компаний... Таким образом, требование о выдаче является очень законным, – сказал он. – И я просто ожидаю, что чешская система проведет свой процесс, и в конце этого процесса я надеюсь и ожидаю, что он будет экстрадирован".

Евгений Никулин обвиняется во взломе крупных интернет-компаний, включая LinkedIn и Dropbox, в 2012 и 2013 годах. В Соединенных Штатах ему грозит до 30 лет лишения свободы, если он будет осужден по обвинениям, связанным с вторжением в компьютеры и кражей личных данных.

Дело Никулина стало своего рода перетягиванием каната между Россией и США. В России Никулин разыскивается за предполагаемое участие в онлайн-краже около 2000 долларов в 2009 году. Проблема вызвала политическую битву в Праге. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что Никулин должен быть экстрадирован в Соединенные Штаты. Но министр юстиции Роберт Пеликан, который примет решение о том, куда отправить Никулина, заявил, что президент Милош Земан, известный своими относительно прокремлевскими взглядами, выступает за передачу подозреваемого хакера в Россию. Офис Земана не комментировал публичные высказывания Пеликана и отказался комментировать эту информацию Радио Свобода/Радио Свободная Европа.