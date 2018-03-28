Выдавливание с Кавказа. В Дагестане напали на главу местного "Мемориала"

В Махачкале жестоко избит глава дагестанского отделения правозащитной организации "Мемориал" Сиражутдин Дациев. Неизвестные напали на него со спины рядом с его домом. Правозащитник был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Коллеги и друзья Сиражудина Дациева видят взаимосвязь между этим нападением и арестом в январе главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. Они говорят о целенаправленном выдавливании правозащитников с Северного Кавказа.

Подробнее об обстоятельствах нападения на Сиражудина Дациева Радио Свобода рассказала его коллега, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская:

– Это произошло сегодня утром. Он вышел из дома на работу и очень близко к дому был атакован неизвестными лицами. Он не видел их, они напали на него сзади и ударили сразу по голове, а потом стали очень жестоко избивать. Они били его по голове, у него поврежден нос, ухо, ребра. Были опасения, что поврежден череп, но, слава богу, с этим все в порядке, как оказалось в больнице. У него сотрясение сильное, но кости черепа не повреждены. Били чем-то тяжелым, возможно, кастетами, он упал, и он слышал, как они уезжали, дверь машины захлопнулась, и больше он ничего не видел. Собственно, это все, что известно на сегодняшний момент. Приехали полицейские, работали на месте. Он ходил, он передвигался, старался держаться, но коллеги видели, что он не очень адекватно оценивает свое состояние. И вот сейчас его госпитализировали, он находится в нейрохирургическом отделении Центральной республиканской больницы.

– То есть он сейчас в сознании, и его жизни ни что не угрожает?

– Да, опасений за его жизнь нет.

– Чем занимался Сиражутдин Дациев в дагестанском "Мемориале"?

– Он работал там с самого открытия офиса в этой республики. В 2008 году он начал работать с мониторинга, выезжал на места совершения грубых нарушений прав человека, документировал их, опрашивал родственников, собирал документацию, а потом юристы "Мемориала" вели переписку с органами власти, работали в судах, то есть такая нормальная правозащитная работа. Его основная задача состояла в документации и тогда, и сейчас. Но сейчас он еще и возглавляет представительство. Он почти 10 лет работает в "Мемориале" в Дагестане, он ключевой сотрудник, который работал по огромному количеству дел, по пыткам, похищениям людей, по фабрикации уголовных дел, по самым разным делам.

– Получал ли он какие-то угрозы в последнее время?

– Да, конечно! Он получал угрозы неоднократно, как от сотрудников силовых структур Дагестана, так и от неизвестных. В январе был задержан правозащитник Оюб Титиев в Чечне, потом был сожжен офис "Мемориала" в Ингушетии, в Дагестане был совершен поджог автомашины, принадлежащей "Мемориалу"… После этого сотрудники "Мемориала" в Дагестане получили угрозы убийством по SMS – им было сказано, что в следующий раз их сожгут вместе с офисом, и требовали закрыть представительство. Эти угрозы были продублированы по телефону, позвонил неизвестный и повторил практически то же, что было сказано в сообщениях. Тогда коллеги Дациева связали это с происходящим в Чечне, то есть с попыткой выдавить "Мемориал" с Северного Кавказа.

​– И сегодняшний случай, вы полагаете, это продолжение все той же цепочки?

– Да, мы считаем, что это продолжение все той же цепочки, но здесь довольно сложно установить, кто это сделал, поскольку заинтересованных лиц довольно много. С одной стороны, следы могут вести в Чечню. Это может быть продолжение все той же истории по выдавливанию "Мемориала" с Северного Кавказа. А возможно этой ситуацией воспользовались какие-то силы в Дагестане, потому что там тоже есть люди, которым совершенно не нужны правозащитники, которые документируют факты грубейших нарушений прав человека в республике. И они очень хотели бы, чтобы правозащитники там не работали. Возможно, они воспользовались этой ситуацией, что все подумают на Чечню, и совершили это. Но, честно говоря, я склоняюсь больше к первому варианту, потому что мне кажется, желающих сейчас попробовать дискредитировать чеченскую власть по собственной инициативе должно быть не много в Дагестане, потому что они знают, что при желании их найдут, и мало не покажется, - полагает Екатерина Сокирянская.

В январе 2018 года был арестован глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев. Его обвинили в хранении наркотиков. После ареста Титиева сотрудникам организации на Северном Кавказе стали угрожать. Так 17 января двое неизвестных подожгли офис "Мемориала" в Назрани. 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль дагестанского представительства правозащитного центра. На следующий день на телефонный номер сотрудников организации поступили угрозы.

Оюб Титиев и его коллеги настаивают, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции во время обыска, дело сфабриковано, а власти Чечни хотят избавиться от "Мемориала" в республике. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.