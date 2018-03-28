ФСБ провела новые обыски у сайентологов в Петербурге

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области второй раз за год пришли с обысками в офисы местной Сайентологической церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

ФСБ подозревает членов Сайентологической церкви в организации деятельности экстремистского сообщества, возбуждении ненависти либо вражды, а также незаконной предпринимательской деятельности.



​В июне 2017 года после обысков в петербургском офисе отдела Сайентологической церкви, в ходе которых была изъята литература, признанная экстремистской, суд арестовал основателей религиозной организации Ивана Мацицкого, Галину Шуринову, Анастасию Терентьеву и Сахиба Алиева. Их обвинили в том, что с 2013 по 2016 год они заработали 276 миллионов рублей на предоставлении услуг сайентологическим сообществом при отсутствии регистрации в качестве юридического лица. Также, по версии следствия, обвиняемые унижали достоинство адептов церкви. Российские правозащитники обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбойзащитить права лидеров Сайентологической церкви в Петербурге.

В 2015 году Мосгорсуд ликвидировал Сайентологическую церковь Москвы, заявив, что ее устав не соответствует закону о религиозных объединениях.

Сайентология ─ международное религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Роном Хаббардом. В 2012 году по решению Московского областного суда некоторые книги Хаббарда были включены в список экстремистских материалов.