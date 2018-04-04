Обида и реальность. Владимир Бекиш – о снайперской винтовке

Итак, нас ждет прорыв. И череда побед. И мы обречены на успех. И мы сможем. По крайней мере, так сказал президент Путин, который тут же опять победил на выборах с огромным преимуществом и впечатляющей поддержкой россиян. Судя по уровню поддержки Путина россиянами, они этого действительно хотят, и они в своего президента верят. Они особенно поддерживают президента, когда он говорит об уникальных ракетах, от которых нет спасения Западу. И будет Западу точно карачун, если Запад не начнет с нами говорить.

Я после речи президента имел возможность говорить с простыми и с не очень россиянами, глаза которых влажнели и сияли восторгом в те моменты, когда они говорили о президенте, его послании, его ракетах и его ультиматуме Западу. Я задавал им всем один вопрос: о чем теперь – после мультиков про ракеты – Запад должен с нами говорить? И с кем это "с нами"?

Реакция на мой вопрос практически во всех случаях была одинакова. Просохшие и темнеющие от гнева глаза, сильная неприязнь к окружающему миру (включая меня) за то, что вопрос – явно глупый, но ответа на него нет. И вот почему. Можно понять Владимира Путина, который разозлился и обиделся на Запад, ведь тот перестал с Кремлем разговаривать, слушать Кремль перестал – по крайней мере, с должным пиететом. Объяснения таковы.

Первое. У него в руках "ядерный чемоданчик", триллионы кубометров газа и всякие "потоки" – южный, турецкий, северный. И без этих "потоков" уж Европа-то точно замерзнет, пиццу разогреть будет не на чем. И при этом всем с Путиным не считаются. Санкции вводят. На саммиты не приглашают.

Второе. Эти всякие Трампы, Макроны, Мэй и прочие еще только мечтали присесть на пороге парламента или президентского дворца, а он, Владимир Путин, уже был президентом огромной ядерной страны с безграничной властью. Вел войны, менял Конституцию, рейтинг имел за 80%. И вот они сегодня, став там у себя премьерами и президентами, вдруг возомнили себя не просто равными ему, но позволяют себе относиться к нему даже не как равному с ними, а с пренебрежением. При том, что там, на Западе, они могут в любой момент вылететь из президентских или премьерских кресел. А если и усидят, то один-два срока, и все!!! Следующий!!!

А он был президентом, он сейчас президент, он будет президентом тогда, когда все его западные партнеры уйдут на политическую пенсию. Рейтинг в 86% им всем может только присниться. А они выделываются… Ну, и получили теперь подводный ядерный дрон, который их всех в отместку однажды уничтожит.

Теперь про россиян, которые поддерживают призыв президента Путина "услышать Россию". Я сильно сомневаюсь, что отдельно взятый Фома Кузьмич Бубузякин, или Вася Мухобойкин, или Марья Петровна Семечкина имеют в виду личное общение с Западом. Я также сильно сомневаюсь, что, даже сильно испугавшись, Запад и США будут говорить с Васей или Марьей Петровной. В чем же причина восторженной поддержки президента Васей и Фомой Кузьмичом? Откуда вера в то, что во время нового срока полномочий президента свершится, наконец, все, чего за последние 20–30–70 лет в России не свершилось?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте взглянем на мир и на Россию как бы со стороны. Глазами пришельца-ученого, эдакого зануды, который скрупулезно и без эмоций анализирует факты, осмысливает принципы жизни человечества в XXI веке. И вот что он, зануда, увидел бы.

Какие страны в XXI веке прирастили свою территорию за счет территории другой страны? Только Россия. Какие страны в XXI веке сильно заподозрены в том, что травят отравляющими веществами неугодных, причем не у себя дома, а за пределами своих границ? Таких стран две, Северная Корея и Россия. Какие страны в XXI веке угрожают уничтожить ядерным оружием всех, кто не хочет их слышать? Две, Северная Корея и Россия.

Какие страны на слуху в XXI веке, потому что очень уж проблемна жизнь в них и отличаются они от остальных стран мира совсем не в лучшую сторону? Вот, скажем, Венесуэла. Страна, которая уже не один год занимает первое место в рейтинге стран по уровню нищеты и бедности населения. И в которой инфляция в 2017 году составила 4000 процентов. В которой отдельные города стали уже выпускать свою валюту, потому что общегосударственные деньги имеют ценность мусора. Какая страна является ближайшим соратником правящего режима Венесуэлы, оказывает ему всяческую поддержку в том, чтобы удержать власть? Россия. Нищета населения и само население – ничто, "законно избранный президент" – все.

Или, скажем, еще одна страна, которой в XXI веке человечество может только посочувствовать, – Сирия. Там и гражданская война, и питомник для террористов, и уничтожение противников власти, и массовое бегство населения подальше от войны, и нищета. Какая страна оказывает всяческую поддержку оружием, снарядами, наемниками, защиту "законно избранному" режиму этой страны, ввергнувшему собственный народ в ужас войны и страданий? Россия.

А в России создана самая дальнобойная в мире снайперская винтовка

А вот еще такая страна в Африке – Республика Судан. Она прославилась тем, что много лет назад исламисты во главе с генералом Омаром Баширом совершили там военный переворот, захватили власть, провозгласили мусульманские ценности. Страна тут же попала под санкции, потом пришла гражданская война с разделом территории, обнищание, инфляция, терроризм. Я знаю, о чем пишу, потому что жил там в свое время в 50 метрах от дома Усамы бен Ладена. Какая страна все эти годы была другом суданского режима, поставляла ему оружие, специалистов, обучала у себя его студентов всему, чему надо? Россия.

Ну, ладно – любят эти страны друг друга, и ничего с этим не поделать. А вот как быть с предстоящими "рывком", вхождением в "пятерку ведущих экономик мира" и невероятным ростом уровня жизни в России? Потенциал есть? Задел, задор, возможности? Каковы успехи разных стран мира в XXI веке? Их технические достижения? Их научные открытия? Их свершения в медицине? И каковы достижения России на этом пути?

В США компанией Илона Маска создан и выпущен на рынок эффективный электромобиль Tesla, а также тяжелая ракета-носитель с возвращаемой на Землю после совершения полета первой ступенью. В Канаде создана вакцина против лихорадки Эбола. США посадили на Марс марсоход Curiosity и начали исследование поверхности этой планеты. А в России создан уникальный танк "Армата".

США запустили зонд New Horizon к Плутону и исследовали планету и ее окрестности. В Швейцарии на Большом адронном коллайдере "поймана", наконец элементарная частица нового класса – пентакварк. В Японии создан метод выращивания стволовых клеток из кожи человека. А в России создана самая дальнобойная в мире снайперская винтовка.

В США запущен самый мощный компьютер в мире производительностью тысяча триллионов операций в секунду. В Южной Корее запущена в работу мобильная 5G-сеть со скоростью передачи информации 19 гигабайт в секунду. В Германии создан искусственный глаз, который уже начинают имплантировать незрячим. Россия успешно испытала новое боевое оснащение баллистических ракет "Булава", способное преодолевать любую ПРО.

В Израиле создан прибор на основе наночипа Nanoser, способный с вероятностью 90% диагностировать рак легких на самой ранней стадии. В США создан протез, управляемый биотоками мозга человека. Фонд национального благосостояния Норвегии достиг размера в триллион. долларов (183 000 долларов на каждого жителя страны). Швейцария начала выплачивать каждому гражданину страны 2500 евро ежемесячно, просто так. Россия за время военной операции в Сирии испытала более 300 образцов вооружения и военной техники…

Ну и так далее...

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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