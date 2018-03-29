СМИ: Правительство РФ не поддержало закон "о патриотическом воспитании"

Российское правительство не поддержало законопроект "о патриотическом воспитании", внесенный несколькими депутатами после выступления школьника Николая Десятниченко в Бундестаге. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект отзыва Белого дома.

В документе подчеркивается, что в законопроекте не определены конкретные механизмы, а ряд предложенных норм уже регулируются другими актами. В частности, патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами. В правительстве также заявляют, что документ, вопреки заверениям его авторов, потребует дополнительных расходов.

Несколько депутатов от "Единой России" внесли законопроект после того, как гимназист из Нового Уренгоя выступил 19 ноября прошлого года в Бундестаге на встрече, посвященной памяти жертв войн и репрессий.

Школьник рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском. Десятниченко тогда отметил, что многие из погибших немцев, по его мнению, "хотели жить мирно и не желали воевать". Он выразил надежду, что мир больше не увидит войны, а "на Земле восторжествует здравый смысл".

Слова Десятниченко о могилах "невинно погибших" немцев вызвали критику в социальных сетях. Директору гимназии был объявлен выговор. В Кремле критику в адрес школьника назвали "экзальтированной травлей".