Плевок в лицо Кремлю: соцсети о массовой высылке российских дипломатов

О массовом выдворении российских дипломатов в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля стало известно 26 марта, когда о таком решении заявили США, 14 стран ЕС и Украина. Позднее к ним присоединилась и Австралия.

Александр Морозов:

20 стран - в знак солидарности с Великобританией - выслали российских дипломатов-разведчиков. Для большинства европейских стран - это символический жест, поскольку выслали по 3-4 человека. (В частности, в Чехии - 140 сотрудников миссии, из них 45 кадровых дипломатов. Российская миссия в Чехии в два раза больше по численности, чем у США, и в четыре - чем у Китая). Но "символический характер" ничего не меняет, поскольку Москва будет отвечать - и все это как снежный ком, быстро нарастает в последние годы. Поэтому ждать можно чего угодно и в сфере ограничения научного и студенческого обмена, и в отношении представительств гражданских организаций европейских стран в России - уже и ранее многие вывели свои офисы из Москвы, - а теперь будет новый длинный этап конфронтации.

С тех пор список только разрастается. Сегодня, например, стало известно, что одного российского дипломата вышлет и Бельгия.

Константин Эггерт:

Предатели! Жалкие пожиратели moules frites! А ведь 26-го какую им осанну спели на госканалах...

Юрий Маловерьян:

В Грузии нет посольства России, но она всё равно сегодня нашла и выслала российского дипломата.

Он работает в "секции росс.интересов" в посольстве Швейцарии.

Итого на данный момент 29 стран (с Британией) и штаб-квартира НАТО выслали 152 российских дипломата

Воздержалась от высылки Новая Зеландия, где, по словам премьер-министра страны, среди российских дипломатов не нашлось ни одного сотрудника разведки.

Глеб Павловский:

поразительная страна - ни ядовитых животных, ни хищников, ни даже русских шпионов!

Некоторые страны отозвали своих послов из России для консультаций. Все это, конечно, вызывает у критиков Кремля немалое злорадство - но вместе с тем возникают и вопросы, насколько такие меры оправданны и эффективны.

Андрей Мальгин:

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов из зарубежных стран хамством", - сообщает ТАСС.

Наш культурный Лавров не терпит хамства, это все знают.

На самом деле произошло вот что. Преступника поставили на рыночной площади у позорного столба. Обыватели, проходя мимо, плюют в него. Кто-то плюнул 60 раз (США), кто-то пять раз (Франция), а кто-то один раз (Эстония, например). Прямо в наглую преступную рожу.

"Слабая мера". "Отделались". Конечно, слабая. Это же не веревку на шею накинуть. Это не пуля, не полоний и не "новичок". Еще никто не умер от плевка в лицо.

Живите с этим дальше.

Илья Вайцман:

Ну что, это крупный успех "великого геополитика"... Чтобы вышибли сразу 130 дипломатов, и практически из всех стран разом - такого не было даже в дни Карибского кризиса. Причем, я так понимаю, что у англичан доказательства настолько железобетонные, что визги "атыдокажь!" из Москвы - уже просто игнорируют. "Заткнись и пшёл вон" сегодня можно считать консолидированной позицией в отношении путина.

Артур Харли:

Высылка сразу 60 наших дипломатов американцами и закрытие консульства - это даже не асимметричный ответ, а асимметричный вопрос.

Хорошим ответом на него было бы трудоустройство хотя бы некоторых из этих людей в дипломатических представительствах России в столицах Донецкой и Луганской республик (с территорией в пределах административных границ бывших украинских областей). Ну и открытие консульства в Мариуполе...

Но кончится всё, наверное, приглашением детей американских дипломатов на концерт в честь "Дня независимости России" 12 июня.

Виктор Сонькин:

Мне совсем не нравится высылка дипломатов (хотя в европейском варианте она, видимо, довольно символическая) из-за дела Скрипаля, про которое по-прежнему ничего не понятно. Разговаривать с Путиным на его уровне? Ну ок; не думаю, что это плодотворно.

Михаил Иоссель:

А не нужно с Путиным вообще разговаривать. Хватит. наговорились. И доказательств никаких не нужно, потому что нафиг Путину -- да и российскому народу -- доказательства, когда у Путина (и российского народа, с его телевидением и прессой) на это миллион других, более убедительных версий припасено? От несвежих устриц до бандеровцев. Вы исходите из того, что Путина следует воспринимать как относительно нормального, вменяемого человека. Запад долго так считал, а теперь считать перестал. Поэтому и разговоров больше не будет. А все внутрироссийские истерики -- ну что ж, когда надоест рвать рубаху на груди и вопить дурным тонким голосом, сверкая фиксами, тогда и надоест.

Многие цитируют отрывки из речи министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона на пасхальном банкете мэра Лондона (в переводе Медузы):

... После аннексии Крыма, вторжения в Донбасс, атаки на рейс MH17, хакерских взломов, попытки переворота в Черногории, сокрытия химического оружия в Сирии, взлома бундестага и вмешательства в выборы в мире стало слишком много стран, ощущающих пагубные действия России. События в британском Солсбери затронули не только жителей одноименных городов на юге Австралии, в американской Пенсильвании, Северной Каролине и Мэриленде. Они коснулись всех тихих соборных городков по всей Европе, которым могла грозить та же участь и где люди имеют право жить без страха. После всех этих провокаций наступил, наконец, момент, когда мир отказался и дальше выслушивать изнурительные потоки российской лжи, крючкотворства и межконтинентального баллистического вранья. <...>

Напоминает начало романа «Преступление и наказание». Мы все знаем, кто виновен. Вопрос в том, признается ли он сам, или его поймают.

Леонид Волков:

Путин и его клоуны врут обо всем разнообразно и причудливо. И, наверное, убедили себя в том, что в мире на них смотрят как на мастеров тонкой геополитики.

Речь Джонсона показывает: нет, на лживых клоунов смотрят как на лживых клоунов

МИД РФ в ответ выступил с официальным заявлением, текст которого поверг многих комментаторов в оторопь:

Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан. Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России А.Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Б.Патаркацишвили и А.Перепиличного, загадочное «самоубийство» Б.Березовского и удушение его делового партнера Н.Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье С.Скрипаля и Ю.Скрипаль.

Дмитрий Кураев:

да и украина, как известно, не может обеспечить безопасность полетов в зоне своей аэронавигационной ответственности

Андрей Ф. Бабицкий:

Трудно как-то оценить даже это официальное заявление. Если попытаться прочесть его вслух, оно будет звучать, как грохот консервных банок, привязанных пьяными пятиклассниками к хвосту безногой собаки. Смешиваться со смехом.

Александр Гольц:

Любопытно, все эти мидовцы, которые клепают одно грозное заявление после другого, понимают, что разными словами описывают свое чудовищное поражение?

Лев Рубинштейн:

Когда я читаю, что в заявлении нашего прекрасного МИДа говорится о том, что Британские власти не в состоянии обеспечить безопасность российских граждан, я, конечно же, немедленно вспоминаю старый анекдот о том, как в трамвае пьяный мужик обильно наблевал на новую шубу стоявшей рядом тетки. "Свинья!" - гневно закричала тетка. "Ты бы лучше на себя посмотрела», - рассудительно отвечает мужик.

Комментаторы, которые считают вину России недоказанной, заявление МИДа одобрили.

Петр Фаворов:

Вот сразу так надо было, конечно, и не говорить больше вообще ничего: "Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании. Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне".

Объявление о высылке совпало с трагическими событиями в Кемерове, и пропаганда не погнушалась этим воспользоваться.

Иван Преображенский:

Кремлевские пропагандисты не отличаются стройной логикой.

Они заявляют: Запад специально выслал дипломатов на следующий день после пожара в Кемерово, чтоб россиянам было больнее.

Но есть ли у них ответ на вопрос:

А президент России траур зачем объявил днем позднее? Чтоб годовщину создания Росгвардии спокойно отметить или чтоб высылка дипломатов в день траура не произошла, еще больше расстроив россиян?

Павел Каныгин:

По федеральным каналам не показали траурный митинг в Москве на Пушкинской, показали лишь официальный на Манежке. Не показали в эфире фрагмент, где инициативная группа в Кемерове спрашивает у Путина про отставку Тулеева, а тот что-то неясное бурчит в ответ. Не показали родителей на митинге, требующих ответа от властей. Не показали, как ведут себя с людьми эти власти и как бросают им в лица про пиар на крови. Зато на федеральном телевидении говорили о кампании по дезинформации и «информационном мародерстве»; в сюжете ВГТРК эксперты рассуждали о спланированной извне медиа-атаке и политических дивидендах на крови, подстрекательстве.

А затем плавно перешли к главной теме - как Запад осаждает Россию и высылает отовсюду ее дипломатов, как давно Вашингтон планировал эту атаку и как мы снова и снова побеждаем в Сирии, хотя и здесь нам тоже <гадят> на воротник.

Включаешь телевизор и видишь перевёрнутую реальность. Второй день щипаешь себя, но погружаешься все глубже во мрак. Началось-то все не вчера и на завтра не кончится. Не проснуться.

Василий Гатов:

Должен честно сказать, что с трудом могу представить сотрудника зарубежной разведки, который приходит на работу в условное Лэнгли, наливает себе кофе из термоса и начинает думать и интриговать на тему "как бы еще сделать гадость Путину и России". Зато я без малейших усилий вижу, как этим - при достаточном уровне оплаты их труда - будут заниматься телеведущие российских государственных телеканалов (при условии своевременной, щедрой оплаты их труда, предоставления видов на жительство и т.д.).

Кирилл Лятс:

Хотя Мизулина и сочла пожар в Кемерово ножом в спину нашему вождю, на мой взгляд, внутренняя катастрофа отвлекала общественность от катастрофы внешнеполитиической - когда Россия стремительно превратилась в страну нон-грата. Почти 170 высланных дипломатов - это уникальный случай в истории.

Понятно, что и англичанка гадит, и Дядя Сэм <мочится> нам на голову, и немцы монокли нам в <задницу> засовывают - но эти оправдания, как мертвому припарки. Т.е. для внутреннего потребления они бы сошли, но именно пожар позволил Путину уйти от ответа, почему он довел Россию до высылки из более, чем 20 стран, умопомрачительного числа дипломатов.

Отдельные комментаторы вспоминают, что во времена СССР высылками трудно было кого-либо удивить, и ни к каким заметным переменам во внешней политике страны они обычно не вели.

Михаил Крутихин:

Меньше 150 "дипломатов" выгоняют? Сущая ерунда. ФСБ и СВР быстро с этим наплывом из-за границы справятся. А вот я летом 1972 года попал в гущу событий, когда демобилизовывался после двух лет службы в Иране. Коридоры и кабинеты 10-го главка Генштаба на Гоголевском бульваре были забиты, как автобус в час пик: Садат выставил из Египта сразу больше 20 тысяч советских военных "советников", и всех их надо было оформить и пристроить... Бардак еще тот.

Павел Пряников:

"Запад высылает наших дипломатов!", - бьётся в падучей пропаганда и доверчивые люди. Жалко, что они все не жили в советское время, где каждый год Запад высылал наших дипломатов. И ни одному патриоту из подворотни не приходило тогда в голову орать про ответ ракетами - увезли бы такого патриота сразу в психушку, натурально. Для времени "холодной войны" - это всё норма, рабочий процесс. "Вы нас, мы вас".

Мария Соловьева:

Такого, чтобы западные страны скоординированно, одномоментно, по договорённости друг с другом высылали советских (российских) дипломатов, - не было, насколько я знаю. Так что действительно беспрецедентно.

Владимир Фролов в Republic также утверждает, что настолько массовых одновременных выдворений сотрудников дипмиссий в советские времена все же не было.

Были массовые (в десятки человек) высылки советских дипломатов из Великобритании, Франции и США, но не одновременно и в каждом случае по конкретным поводам в двусторонних шпионских войнах. А в этот раз ключевую роль сыграли страны, с которыми у России в последнее время появились признаки улучшения отношений (Франция и Германия) и начал завязываться диалог на высшем уровне.

Татьяна Становая пишет на РБК, что высылки стоит воспринимать не столько в качестве ответа на «дело Скрипаля», сколько как проявление раздражения и страха перед трудно прогнозируемой внешней политикой России:

«Токсичность» — это уже далеко не вопрос репутации. И это уже совсем не вопрос доверия. Это проблема смертельной угрозы, с которой теперь все чаще ассоциируется политика Москвы. Причем угрозы, природу и характеристики которой, на Западе не понимает почти никто, но зато там слишком хорошо ощущают собственную политическую, институциональную и даже оборонную уязвимость перед посткрымской Россией.

Важно подчеркнуть, что речь совершенно не идет о сознательной стратегически выверенной долгосрочной политике России по устрашению западных «партнеров», как ласково любит называть президент Путин страны Западной Европы и США. «Токсичность» оказывается своего рода побочным продуктом той внешней политики, которую вела Россия последние четыре года и особенно после 2017 года, после окончательной утраты надежды на «Большую сделку» с Трампом и комфортное сосуществование с западной «цивилизованной» средой.

У Британии есть в запасе и другие меры, указывают комментаторы.

Валерий Соловей:

Высылка российских дипломатов шаг все же символический, хотя и неприятный.

А вот всерьёз начавшееся обсуждение полного запрета на приобретение российского госдолга похоже на по-настоящему серьезные санкции.

Ну и, да, секретная часть «кремлевского списка» действительно существует. Полсотни фамилий, самых что ни есть отборных. Санкции против них готовятся.

Возможно, речь о держателях "инвестиционных виз" - Британия намерена тщательно проверить 700 россиян, которым выдали такие визы с 2008 по 2015 год (необходимое условие для выдачи такой визы - вложить в экономику страны от 2 млн фунтов, так что получали их граждане России с состоянием в 30-50 млн долларов).

Илья Шуманов:

Например, статус подданной Великобритании имеет Роза Хуснуллина, 74-летняя мама вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина. Скорее всего, статус резидента Хуснуллина получила как раз через инвестиционную схему «Tier 1 visa».

Юлия Галямина:

О! Хорошие новости для защитников парка Дубки.

По данным расследования вице-мэр Марат Хуснуллин получил 240 миллионов рублей взятки за строительство дома в парке Дубки. Это как раз чуть больше, чем два миллиона фунтов, которые нужны для получения британской визы

Скептики считают, что среди "инвесторов" крупной рыбы нет.

Дмитрий Гололобов:

Британское правительство сегодня в очередной раз родило мышь, пообещав при этом расхреначить всех российских олигархов, мафию, коррупцию и Путина. Новорожденная мышь пышно была поименована «Проверка всех инвесторских виз, выданных россиянам, на предмет чистоты средств и наличия злоупотреблений». Инвесторская виза – это когда как бы «даешь» британскому правительств в долг 2 миллиона фунтов на 5 лет (или больше на более короткий срок), а потом получаешь британское гражданство. Всего собираются проверить аж 700 инвесторов. Чего они там собираются найти мало кому понятно – все, кто много наворовал, давно уже своих родственников легализовали. Осталась в основном разная шушера и шелупонь на уроне мэров, глав районов и мелких расхитителей господрядов. Отловят пару десятков подебильнее и объявят это окончательной победой над Путиным и русской мафией.

Тем временем британская полиция выступила с новыми подробностями об отравлении Скрипалей, и в Сети немедленно принялись их анализировать.

Эль Мюрид:

Вчера британцы сообщили о том, что установили способ, которым были отравлены отец и дочь Скрипали. Наибольшая концентрация ОВ была обнаружена на входной двери в дом Скрипаля. По сути, ядом намазали дверную ручку, и любой, кто заходил к Скрипалю в определенный интервал времени, пока вещество сохраняет боевые свойства, был фактически обречен.

И вот тут, откровенно говоря, версия "англичанка гадит" и "он сам себя отравил" по крайней мере для меня дает сбой. Ровно по такому же сценарию сравнительно недавно отравили Игоря Бощенко, ведущего и автора "Нейромира", и тоже вполне боевым ОВ с той разницей, что он успел понять, что произошло, и принял антидот, чем фактически спас себе жизнь, но все равно на полгода попал в больницу. Про ту историю он не слишком охотно рассказывал и рассказывает, хотя и не особо скрывал произошедшее, но суть в другом.

Ирина Демченко:

Новые детали в деле отравления Скрипаля, мне кажется, снова непростые. Наибольшая концентрация отравляющего вещества на ручке входной двери, и там, считает Скотланд-Ярд, они получили первую дозу яда. Не понимаю: мы не беремся за ручку входной двери, когда выходим из дома. Офицер полиции, который пришел к ним в дом первым, вот как раз мог отравиться таким образом. Но тогда странно, почему он один отравился, а все остальные - нет? Но Скрипали уходили из дома, а не входили в него.

Ну, хорошо, скажем, Сергей взялся за ручку, запирая дверь снаружи. Но Юлия-то не бралась за ручку... Дальше они более полутора часов гуляли по городу - это противоречит всему, что писали про "новичка" те, кто его делал и кто им отравился ранее - он действует очень быстро. Они не могли ходить полтора часа, пить пиво, обедать как ни в чем ни бывало, а потом яд подействовал... Это как-то совсем противоречит логике. Может быть, концентрация яда на входной двери самая большая именно потому, что в этом месте никто не дотронулся до "новичка"? А в других местах она слабее, потому что именно там и дотронулись?

Дальше - в других местах города Солсбери тоже обнаружено отравляющее вещество, но в более слабой концентрации. То есть отравитель его по разным местам распихал, что ли?

Подождем, конечно, что полиция еще накопает, но по тому, в каком состоянии их нашли, отравить их должны были в ресторане, мне кажется.

Глеб Павловский:

все страньше и страньше. Отравитель мечущийся по городу , перемазывая все ОВ, действующим мгновенно? В сравнении с этим история Литвиненко венециански проста. Всем выпутаться не просто. Если выпутаются

У прокремлевских блогеров простое объяснение уже есть:

Между тем им стоило бы быть поаккуратнее - все эти предположения и объяснения теперь внимательно читают не только в России. Так, Борис Джонсон в своем выступлении перечислил все наиболее бредовые версии атаки на Скрипалей:

Сначала нам говорили, что вещества «Новичок» никогда не было. Потом сказали, что оно было, но теперь все уничтожено. Затем заявили, что его запасы оказались в Швеции, Чехии, Словакии или США. А на днях вообще назвали создателем «Новичка» [премьер-министра Великобритании] Терезу Мэй. За эти дни мы услышали, что Сергей Скрипаль мог пострадать от передозировки. Что он решил покончить с собой и заодно пытался убить свою дочь. Что это покушение на убийство — месть за то, как Великобритания якобы отравила Ивана Грозного. Либо что это все для срыва чемпионата мира. МИД Великобритании насчитал уже 24 версии этих нелепых домыслов.

Федор Крашенинников:

пропагандисты сочиняют дурацкие версии для внутреннего пользования, а их, оказывается, тоже фиксируют.