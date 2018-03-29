"Безоружные контакты". Москва говорит, что не поставляет оружие талибам

Россия призывает правительство Афганистана и талибов к примирению, признавая, что уже давно поддерживает контакты с движением "Талибан", против которого США и НАТО безуспешно воюют второе десятилетие. При этом Москва отрицает обвинения в вооруженной поддержке талибов, утверждая, что американские генералы таким образом пытаются прикрыть свои неудачи в Афганистане.

Впервые о прямых контактах между Кремлем и талибами откровенно заговорил в декабре 2015 года специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, заявивший: "Интересы талибов объективно совпадают с нашими в борьбе с группировкой "Исламское государство". На днях Кабулов, директор Второго департамента Азии российского МИДа, вновь подтвердил, что Москва установила контакты с талибами несколько лет назад, якобы "для получения гарантий безопасности для российских граждан и загранучреждений в Афганистане.

Эти признания Кабулова прозвучали после завершения в Ташкенте 27 марта международной конференции по Афганистану под названием "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" прошла в Ташкенте 27 марта. Российскую делегацию на конференции возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. И он, и Замир Кабулов сообщили, что Россия рассчитывает на то, что ответ талибов на нынешнее предложение начать прямые переговоры с Кабулом будет положительным, и что в этой связи Москва согласна на то, чтобы движение "Талибан", после начала диалога, было исключено из санкционных списков ООН.

Все последние предложения и заявления российской дипломатии, связанные с Афганистаном, привлекают внимание на фоне последних обвинений, звучащих в адрес Кремля со стороны американских военных.

Командующий американским воинским контингентом в Афганистане, руководитель операции "Решительная поддержка" по оказанию помощи афганским правительственным силам, четырехзвездный генерал Джон Николсон на днях заявил, что Россия оказывает финансовую поддержку талибам и, главное, снабжает их оружием. По его данным, российское оружие "Талибану" контрабандным путем поступает с территории Таджикистана, куда оно было завезено Россией перед совместными с таджикскими войсками антитеррористическими учениями.

"Талибан" в разной степени контролирует до 70 процентов территории Афганистана. Талибам полностью принадлежат 14 районов страны, или около 4 процентов всей афганской территории, и еще в 263 районах, или же на 66 процентах афганской земли, талибы действуют "очень активно". Такой вывод содержится в исследовании британской корпорации ВВС. По этим данным, почти половина афганского населения, 15 миллионов человек, проживают в областях, которые либо контролируются талибами, либо остаются местом их постоянных нападений и террористических актов.

Доказательств финансовой и военной помощи, которую Россия оказывает талибам, собрано предостаточно, заявил генерал Джон Николсон, хотя точной информацией об объемах этой помощи НАТО не располагает. Речь идет, как он уверен, главным образом о стрелковом оружии, а также о пулеметах крупного и среднего калибров и о приборах ночного видения.

Российское оружие с большой вероятностью использовалось талибами против военных инструкторов из стран НАТО, которые сопровождают афганские подразделения в боевых операциях. По словам американского генерала, "Москва грубо завышает численность боевиков группировки "Исламское государство", действующих на северо-востоке Афганистана вблизи таджикской границы, и свое сотрудничество с талибами неубедительно оправдывает необходимостью создания единого фронта против ИГИЛ".

Исламские фундаменталисты доставили Москве много неприятностей в Афганистане, и то, что она разворачивается к их преемникам в лице "Талибана", объясняется изменениями стратегической обстановки в мире, подчеркивает аналитик Эли Краковски, курировавший афганское направление в Пентагоне во время первого президентского срока Рональда Рейгана:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F421802046&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Предыдущая американская администрация проводила довольно-таки пассивную внешнюю политику, и тем самым позволила активизироваться целому ряду держав, заинтересованных в трансформации мирового порядка. Это Китай, Северная Корея, Турция, которая возомнила себя наследницей Османской империи, и Иран. Еще в 2003 году, когда я был в Тегеране, один иранский дипломат откровенно излагал мне так называемую "шиитскую стратегию" распространения влияния Ирана, от Пакистана до Ливана. Ну и, конечно, теперь всеобщее внимание привлекает Россия, тоже недовольная своими геостратегическим статус-кво. Администрация Трампа пытается восстановить баланс сил, но ее задачу сильно осложняет неверие союзников в решимость США противостоять агрессорам.

Из обвинений генерала Джона Николсона следует, что общение Москвы с талибами началось еще при Обаме, но после прихода к власти в Белом Доме Дональда Трампа усилилось, или, по крайней мере при Трампе официальные лица стали об этом говорить открыто, продолжает Эли Краковски. Россия, создавая США дополнительные трудности в Афганистане, надеется повысить статистику потерь американских войск и ускорить их уход из страны. Однако нынешний президент США, несмотря ни на что, отступил от курса предшественника и расширил американское военное присутствие в Афганистане. Также, в отличие от Барака Обамы, Дональд Трамп не сковывает пребывание там американских боевых частей какими-либо жесткими сроками. Кроме того, помощь, оказываемая России талибам, вынуждает Вашингтон отвлекать часть своих сил от Сирии, продолжает Эли Краковски:

– Есть мнение, я, правда, не считаю его состоятельным, что давление США на Пакистан начинает приносить свои плоды, что Пакистан постепенно отдаляется от движения талибов, и что талибы поэтому заняты поиском нового патрона, которым потенциально может стать Россия. Я полагаю, что этот сценарий вряд ли будет воплощен в жизнь. Талибан был и остается детищем пакистанских спецслужб, и таковым он останется. Максимум, на что талибы могут рассчитывать, так это на то, чтобы найти вспомогательных спонсоров. Реальная база поддержки талибов на родине очень небольшая, поэтому они не могут существовать без прикрытия Исламабада. Ни одна бывшая советская республика Центральной Азии не будет их оберегать так, как это делает Пакистан И в силу географических причин Пакистану это делать легче, чем северным соседям Афганистана. Сколько раз я лично слышал от пакистанских представителей в частных беседах, что США крайне непостоянна в своей политике, и что Пакистану выпала незавидная участь подбирать обломки, оставляемые за собой американцами.

​– Россия решительно отвергает, как беспочвенные, заявления о поставках оружия талибам. Следует ли нам в данном случае относится к таким заверениям иначе, чем когда мы обсуждаем уничтожение малазийского Боинга или присутствие российских войск в Донбассе?

– Нет, не следует. Это все обычные приемы советской, а ныне российской пропаганды. Репутация работает против Москвы, и никакого доверия к ее словам на Западе нет. Впрочем, я не вижу на Западе и реальной готовности адекватно отвечать на агрессию России. Поэтому в Кремле верят, что могут лгать, не опасаясь последствий. Последняя высылка российских дипломатов только выглядит как жесткая мера, реально таковой не являясь. Это не арест хранящегося на Западе имущества ближайших соратников Путина. Кремль в силах ответить симметрично на выдворение дипломатов, но не на конфискацию активов!

Репутация работает против Москвы, и никакого доверия к ее словам на Западе нет

Запад достаточно уважает профессионализм российских силовиков, подчеркивает Эли Краковски, чтобы не надеяться на то, что они, проводя свои спецоперации, обязательно оставят на них саморазоблачительные отпечатки пальцев. Поэтому российские декларации вроде "А вы докажите! " звучат, как подчеркивает американский эксперт, издевательски, как будто речь идет о судебном заседании. И в данном случае поставки российского оружия талибам явно не афишируются и являются хорошо замаскированными:

– Непосредственной опасности боевых столкновений боевых подразделений США и России в Афганистане, вроде той, что существует в Сирии, я не вижу. По крайней мере, пока масштабы контактов Москвы с Талибаном остаются на нынешнем уровне. Давайте исходить из того, что желание избежать конфронтации у Москвы, по меньшей мере, не слабее, чем у Соединенных Штатов, – заключает Эли Краковски.