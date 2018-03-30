МЧС начало выдавать жителям Волоколамска респираторы и маски

Сотрудники МЧС начали выдавать жителям подмосковного Волоколамска индивидуальные средства защиты – маски и респираторы – из-за выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово", расположенном в нескольких километрах от городской черты. Об этом сообщает РИА Новости.

С 30 марта в городе введен режим повышенной готовности, в рамках которого буден усилен мониторинг обстановки и подготовлен план эвакуации, отметили в региональном управлении МЧС. Вводить режим чрезвычайной ситуации ведомство пока не стало.

Накануне свыше тысячи горожан на митинге перед администрацией Волоколамска требовали ввести режим чрезвычайной ситуации, после очередного выброса свалочного газа . Местный активист Сергей Любимов рассказал, что их собственные замеры показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 87,5 раз, сообщает "МБХ Медиа".

При этом школы города продолжают работать в обычном режиме. В учебные заведения респираторы и маски пока не поступали. На прошлой неделе десятки школьников в Волоколамске обратились к врачам за помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. Горожане и врачи связывают это с выделением "мусорных газов" на полигоне "Ядрово".

Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.