Франция направит своих военных на север Сирии

Франция направит военных в помощь курдам в сирийском Манбидже. Об этом сообщает Reuters. Договорённость об этом была достигнута на встрече президента Франции Эммануэля Макрона и представителей сил сирийской демократической оппозиции в Париже. Сколько военных будет направлено в Манбидж, не уточняется.

С конца января на севере Сирии проходит турецкая военная операция против курдов "Оливковая ветвь". В ходе операции Манбидж должен быть взят под контроль. В Манбидже располагается американский воинский контингент. Анкара призвала Вашингтон вывести своих военных из города, однако США отказались это сделать.

Турецкие власти считают Курдские отряды народной самообороны (курдскую милицию) пособниками террористов и добиваются вытеснения с занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов террористической группировки "Исламское государство".