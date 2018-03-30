МИД России вызвал послов стран, выславших российских дипломатов

МИД России вызвал послов стран, которые выслали российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте Министерства. "Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, в МИД России уже прибыли послы Германии, Франции, Польши и Италии.

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