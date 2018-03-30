В Калининграде из продажи изъяли тираж газеты "Новые колеса"

В Калининграде из торговых точек неизвестные изъяли тираж газеты "Новые колеса". Одной из главных тем номера стала история местного жителя Александра Закамского, который сообщил о пытках, а позже был найден мертвым в СИЗО, сообщает "Новый Калининград".

Исполняющий обязанности главного редактора газеты "Новые колеса" Юрий Грозмани заявил, что не знает с чем связано изъятие тиража.

Житель Калининграда Александр Закамский был задержан сотрудниками правоохранительных органов четвертого марта. Его обвинили в хранении амфетамина. Своему адвокату Закамский рассказал о том, что после задержания оперативники его пытали с требованием дать признательные показания. Восьмого марта он был обнаружен мертвы в камере СИЗО. Родственники погибшего не верят в версию о самоубийстве.

Главный редактор газеты "Новые колеса" Игорь Рудников с ноября 2017 года находится в СИЗО. Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. Следователи считают, что журналист требовал три миллиона рублей от главы Следственного комитета города Калининград. В обмен Рудников якобы обещал прекратить публиковать материалы, направленные против главы ведомства в газете "Новые колеса".