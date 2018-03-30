Минобороны России показало очередные испытания ракеты "Сармат"

Министерство обороны России заявило об очередных успешных испытаниях тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат". Пуск состоялся с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Как заявили в Минобороны, испытания позволили оценить "правильность технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса".

О ракете "Сармат" стало известно из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Ракета способна преодолеть американские системы ПРО, подчеркнул тогда глава государства. Позднее стало известно, что для иллюстрации действия ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида.

Радио "Эхо Москвы" отмечает, что, несмотря на заявления Путина, "Сармат" находится на начальных этапах испытаний.