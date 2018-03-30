Обвиняемый в США в хакерских атаках россиянин Никулин не признал вину

Обвиняемый в США в хакерских атаках гражданин России Евгений Никулин, выступая в суде Сан-Франциско, не признал свою вину. Об этом сообщает агентство Reuters.

Россиянин также отказался отвечать на вопросы судьи и даже называть свое имя и возраст. Судья при этом заявил, что хакерство, в котором обвиняют Никулина, это не просто преступление, а прямая угроза безопасности американцев и их праву на частную жизнь. Следующее заседание суда по делу россиянина назначено на 2 апреля.

Евгений Никулин был задержан в Чехии осенью 2016 года после того, как в США ему были предъявлены обвинения во взломе нескольких интернет-компания, в частности, сервиса LinkedIn. В пятницу, 30 марта, несмотря протесты России, Никулина экстрадировали в США.