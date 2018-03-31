Суд в Москве заочно арестовал лидера "Партии националистов"

Суд в Москве в субботу вынес постановление о заочном аресте одного из лидеров незарегистрированной "Партии националистов" Ивана Белецкого. Его обвиняют в призывах к экстремизму через интернет, сообщает "Интерфакс".

Белецкий объявлен в международный розыск. Ранее стало известно, что националист покинул территорию России. Он и его соратники несколько раз сообщали о преследованиях со стороны правоохранительных органов.

В ноябре минувшего года в "Партии националистов" заявили, что российские власти собираются признать организацию экстремистской. 4 ноября, в день заявленного шествия националистов "Русский марш", полиция обыскала квартиру Ивана Белецкого, а также задержала секретаря партии Андрея Петровского.