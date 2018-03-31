СПЧ требует обеспечить Алексея Малобродского медицинской помощью

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) просит Федеральную службу исполнения наказаний незамедлительно обеспечить медицинской помощью бывшего генерального директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который арестован по делу о хищении бюджетных средств.

Известно, что Малобродский сейчас находится в следственном изоляторе "Медведково", куда его перевели из "Матросской тишины". В СПЧ подчеркнули, что из СИЗО заключенных можно переводить только в изоляторы временного содержания.

Накануне супруга Алексея Малобродского Татьяна Лукьянова обратилась с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Она написала, что опасается за жизнь и здоровье мужа после его перевода в переполненную камеру в СИЗО "Медведково". У Малобродского поднялось давление, но врача к нему так и не вызвали, сообщила ранее его адвокат Ксения Карпинская.

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым. Сам Малобродский вины не признаёт, а адвокаты обвиняемого настаивают на том, что его содержание под стражей незаконно, и требуют немедленного освобождения.