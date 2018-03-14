ЕСПЧ рассмотрит жалобу бывшего директора "Гоголь-центра"

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".



Российские власти обвиняют Малобродского в хищении средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия" на постановку спектаклей. Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что его содержание под стражей незаконно и требуют немедленного освобождения.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом. Малобродского поместили в СИЗО. Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и его коллег.