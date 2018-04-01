Задержаны более 10 участников автопробега из Волоколамска

В Московской области вечером в воскресенье были задержаны более 10 активистов - участников автопробега Волоколамск-Москва за закрытие мусорного полигона "Ядрово". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одного из активистов, задержано 12 человек, подтверждения со стороны полиции пока нет. Как сообщает ОВД-Инфо, к одному из задержанных, Андрею Жданову, не пускают адвоката.

Активисты были задержаны на Новорижском шоссе. Полиция воспрепятствовала проведению автопробега, в котором участвовали, по данным активистов, около 40 машин.

Ранее в воскресенье в подмосковном Волоколамске прошел массовый митинг с требованием закрыть полигон "Ядрово", вредные выбросы на котором привели к ухудшению экологической обстановки в городе и массовым обращениям горожан к врачам. По словам мэра Волоколамска, в митинге участвовали около 6 тысяч человек - это почти треть населения города. Собравшиеся требовали также отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробева. 10 человек были задержаны и впоследствии отпущены.

В субботу был задержан один из лидеров протестов, активист Артем Любимов. Его обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции, суда пока не было. В воскресенье он объявил голодовку в знак протеста.