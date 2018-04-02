"Аритмия" – победитель кинопремии "Ника" во всех главных номинациях

Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" стал победителем российской кинопремии "Ника" во всех главных номинациях. Церемония награждения состоялась вечером 1 апреля в Москве.

Картина "Аритмия" победила в основной номинации – "Лучший фильм". Ее создатель Борис Хлебников получил награду как лучший режиссер. Кроме того, лента была отмечена за лучший сценарий. Исполнители главных ролей Александр Яценко и Ирина Горбачева завоевали премии за лучшие мужские и женские роли соответственно.

Фильм о враче скорой помощи, который пытается справиться с масштабным кризисом в своей жизни, ранее получил Гран-при, приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий "Кинотавра". Кроме того, картина завоевала награды Международного кинофестиваля в Карловых Варах и в Чикаго.

Награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" получила Алиса Фрейндлих за фильм "Большой" Валерия Тодоровского. Лучшими исполнителями мужских ролей второго плана стали сразу два актера – Сергей Гармаш и Владимир Ильин.

Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии была признана картина "Кресло" грузинского режиссера Эльдара Шенгелая.

Почетный приз "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова получил народный артист СССР Владимир Этуш.