Оглашение приговора историку Юрию Дмитриеву перенесли на 5 апреля

Приговор руководителю карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, вынесут 5 апреля. Об этом сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев.

Ранее предполагалось, что приговор огласят во вторник, 3 апреля. По словам адвоката, суду потребовалось больше времени из-за сложности дела. Позиции защиты и обвинения резко противоположные, сказал Ануфриев "Новой газете".

Прокуратура запросила для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

Главу карельского "Мемориала" арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. 2 марта 2017 года ему предъявили обвинения в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки.

В феврале психиатрическая экспертиза не нашла у Дмитриева отклонений. Эксперты признали, что правозащитник здоров и не является педофилом. До этого они подтвердили, что фотографии, которые фигурируют в деле историка, не являются порнографическими и были сделаны в иных целях.

В конце января Дмитриева выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Он вины не признает.

"Мемориал" считает дело Дмитриева сфабрикованным.