В Екатеринбурге прошел митинг за сохранение прямых выборов мэра города. Акцию организовал глава города Евгений Ройзман.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Согласно документу, мэр будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Законодательное собрание области рассмотрит проект 3 апреля.

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В 2013 году на пост мэра Екатеринбурга был избран оппозиционер Евгений Ройзман. В конце марта в эфире телеканала "Дождь" он назвал ситуацию с отменой выборов главы города "унизительной для Екатеринбурга", так как жители имеют право выбирать мэра. Но это, по его словам, не устраивало губернатора.