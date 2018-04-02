Активисты покинули штаб по решению проблемы полигона "Ядрово"

Активисты инициативной группы по урегулированию проблемы мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске покинули созданный властями штаб. Об этом в интервью РБК сообщила активистка Екатерина Кольцова. По ее словам, так участники инициативной группы выразили свой протест против преследования участников группы.

Кроме того, по информации Кольцовой, власти выполнили лишь одно из условий местных жителей – ограничение на ввоз мусора. "Предложения по установке станций, просьбы показать документы, акты и результаты экспертиз проигнорированы", — цитирует Кольцову РБК.

Кольцова добавила, что инициативная группа жителей Волоколамска выступает против открытия рядом с городом новой части полигона. При этом, по словам активистки, губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что эту идею поддержали местные жители.

Кольцова утверждает, что активисты продолжат заниматься решением проблемы "Ядрова" в сотрудничестве с депутатами. Она добавила, что инициативная группа по-прежнему сможет посещать полигон.

Сегодня стало известно, что суд арестовал на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции одного из организаторов акций против "Ядрова" Артема Любимова. Другого активиста, Андрея Жданова, признали виновным в нарушении правил организации массового мероприятия. Он получил 14 суток ареста.

Массовые акции в Волоколамске проходят с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки "Ядрово". Ситуация обострилась после того, как десятки людей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом.