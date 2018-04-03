Белый дом поблагодарил Чехию за выдачу российского хакера

Белый дом поблагодарил власти Чешской Республики за экстрадицию в США россиянина Евгения Никулина, которого подозревают в хакерских атаках.

Никулин, предположительно, взламывал компьютеры, принадлежащие компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring. "Привлечение преступников к ответственности – это важный аспект поддержания надежности Интернета и защиты наших основополагающих ценностей, – говорится в заявлении Белого дома.

Российский гражданин Евгений Никулин был задержан в Чехии осенью 2016 года после того, как в США ему были предъявлены обвинения во взломе нескольких интернет-компаний. В пятницу, 30 марта, несмотря протесты России, Никулина экстрадировали в США. Никулин вину не признаёт. На суде в Сан-Франциско он отказался отвечать на вопросы судьи и даже называть свое имя и возраст. Судья при этом заявил, что хакерство, в котором обвиняют Никулина, это не просто преступление, а прямая угроза безопасности американцев и их праву на частную жизнь.