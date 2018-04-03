В России возбудили дело против главы МВД Украины Арсена Авакова

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за воспрепятствования голосованию россиян на президентских выборах 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

По данным следствия, Аваков лично дал распоряжение не пускать россиян, находящихся на территории Украины, на избирательные участки в российские дипломатические учреждения. В результате, как утверждают в Следственном комитете, были нарушены права и интересы россиян, гарантированные Конституцией России.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане России, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента. Ранее МИД Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения выборов президента России в аннексированном Крыму. Киев также предостерег российские власти от попыток организовать голосование на территории Донбасса.

18 марта – в день голосования на выборах президента России – полиция и националисты заблокировали входы в российские дипломатические представительства в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило, что не будет комментировать решение Украины блокировать находящимся в стране россиянам доступ на участки для голосования.